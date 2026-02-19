القدية للاستثمار تعلن استحواذ "RTS" على بطولة "Evo" لتعزيز توجه الألعاب والرياضات الإلكترونية

أعلنت شركة القدية للاستثمار استكمال شركة RTS لعملية الاستحواذ على بطولة Evolution Championship Series (Evo)، أكبر بطولة عالمية في ألعاب القتال، في خطوة تعزز مساعي مدينة القدية لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وتقود شركة القدية للاستثمار تطوير مدينة القدية في السعودية، التي تحتضن أول منطقة مخصصة للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، في توجه يستهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع، حيث يأتي الاستحواذ دعمًا لمفهوم اللعب القائم على المجتمعات بوصفه ركيزة أساسية في الإستراتيجية طويلة المدى للمدينة.

دعم إرث Evo وتعزيز نموها طويل الأمد

أكد الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في شركة القدية للاستثمار مهند الداوود، أن بطولة Evo تمثل مؤسسة عالمية راسخة بُنيت على أسس المجتمع والمنافسة والإبداع، مشيرًا إلى أن الاستثمار يستهدف دعم نمو البطولة على المدى الطويل مع الحفاظ على إرثها ومكانتها داخل مجتمع ألعاب القتال عالميًا، بما يسهم في الاستثمار في مستقبل اللعب وصون ما يميز Evo.

وتأسست البطولة قبل أكثر من 20 عامًا، وتطورت من فعالية مجتمعية إلى أكبر حدث عالمي لألعاب القتال، لتصبح اليوم محورًا رئيسيا في مجتمع هذا النوع من الألعاب.

بطولات عالمية في 3 قارات خلال 2026

ومن المقرر أن تستضيف Evo خلال 2026 بطولات دولية كبرى في طوكيو باليابان، ولاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، ونيس في فرنسا، مواصلة دورها منصةً عالمية للتميز التنافسي والتبادل الثقافي وتعزيز الروابط المجتمعية بين اللاعبين والجماهير.

استمرارية الهوية وفريق القيادة

بموجب الاستحواذ، ستستمر هوية Evo وتقاليدها وقيمها دون تغيير، مع الحفاظ على فريق القيادة الحالي لضمان الاستقرار والاستمرارية، بما في ذلك استمرار ستيوارت سو رئيسًا تنفيذيًا لشركة RTS.

من جانبه، أعرب ستيوارت سو عن اعتزازه بالإرث الذي بنته RTS مع بطولة Evo خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا الالتزام بمواصلة الاستثمار في مجتمع ألعاب القتال وتمكين أفراده، والعمل عن كثب مع شركاء تطوير الألعاب بما يحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف.

تكامل مع رؤية القدية للألعاب والرياضات الإلكترونية

يُذكر أن RTS تأسست 2021 كشركة متخصصة في إدارة المواهب وصناعة العلامات التجارية في قطاع الألعاب، فيما استكملت شركة القدية للاستثمار استحواذها على RTS في سبتمبر 2025. كما جرى الاستحواذ على بطولة Evo من شركة NODWIN Gaming، التي ستواصل التعاون مع البطولة مع التركيز على الاستفادة من خبراتها في الأسواق الناشئة.

ويعزز التطور ارتباط بطولة Evo برؤية مدينة القدية طويلة المدى للألعاب والرياضات الإلكترونية، المرتكزة على تطوير منطقة متكاملة تمتد على مساحة 183,100 متر مربع، وتضم 4 ساحات عالمية بسعة إجمالية تصل إلى 73,000 مقعد، إضافة إلى مقرات إقليمية لأكثر من 30 شركة عاملة في القطاع.

«قوة اللعب» محور تطوير مدينة القدية

بوصفها أحد المشاريع المحورية في مدينة القدية، تجسد منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية مفهوم «قوة اللعب» الذي تتبناه المدينة، حيث تلتقي الألعاب والرياضة والترفيه والثقافة ضمن وجهة واحدة متكاملة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مدينة القدية كمركز عالمي رائد للألعاب والرياضات الإلكترونية.

القدية وجهة عالمية جديدة بقلب جبال طويق في السعودية

تُعد مدينة القدية أول مشروع تطوره شركة القدية للاستثمار، وهي وجهة عالمية جديدة تم بناؤها بالكامل من الصفر على أسس «قوة اللعب»، وتقع في قلب جبال طويق على بُعد 40 دقيقة من العاصمة السعودية الرياض. وعند اكتمالها، ستوفر المدينة جودة حياة استثنائية من خلال مئات الوجهات والتجارب، بما في ذلك مركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية، واستاد متعدد الاستخدامات، وملاعب جولف، ومنطقة مخصصة لرياضة المحركات تضم مضمار سباقات، وأكبر منتزه مائي في المنطقة، إضافة إلى متنزه Six Flags الترفيهي.

كما صُممت المدينة لاستضافة البطولات الرياضية والمهرجانات والحفلات الموسيقية والفعاليات الثقافية العالمية، مع دمج معايير الاستدامة والرفاهية في مخططها العمراني الذي يشمل مناطق سكنية وتجارية ومكتبية، ومساحات خضراء واسعة، ومراكز ثقافية، ومنشآت رعاية صحية وتعليمية من الطراز العالمي.