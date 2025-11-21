الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 25 نوفمبر 2025 | 4 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.18
(-1.82%) -0.17
مجموعة تداول السعودية القابضة174.1
(-4.86%) -8.90
الشركة التعاونية للتأمين122
(-0.33%) -0.40
شركة الخدمات التجارية العربية117.2
(-1.84%) -2.20
شركة دراية المالية5.52
(-0.54%) -0.03
شركة اليمامة للحديد والصلب35.18
(-0.06%) -0.02
البنك العربي الوطني22.03
(-2.09%) -0.47
شركة موبي الصناعية11.19
(-3.53%) -0.41
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة31.16
(-2.56%) -0.82
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.55
(-0.22%) -0.05
بنك البلاد26.28
(-1.05%) -0.28
شركة أملاك العالمية للتمويل11.9
(-0.58%) -0.07
شركة المنجم للأغذية54.25
(-0.46%) -0.25
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.96
(0.76%) 0.09
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.65
(-0.18%) -0.10
شركة سابك للمغذيات الزراعية117.2
(0.17%) 0.20
شركة الحمادي القابضة29.3
(-2.07%) -0.62
شركة الوطنية للتأمين13.53
(-2.03%) -0.28
أرامكو السعودية24.67
(-2.26%) -0.57
شركة الأميانت العربية السعودية18.22
(-1.09%) -0.20
البنك الأهلي السعودي37
(-0.54%) -0.20
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.68
(-1.73%) -0.54
سياحة وترفيه


 لم تعد محطات مترو الرياض مجرد مساحة للعبور بل تحوّلت إلى منصة ضوئية وفنية تنبض بالإبداع، وذلك في دلالة رمزية على سرعة التحول الحضري واندماج الفن في نسيج العاصمة السعودية اليومي.

احتضنت محطة STC عرضاً مميزاً شاركت فيه أكثر من 3 آلاف طائرة درون مقدمة تجربة بصرية مذهلة، في ليلة سبقت الافتتاح الرسمي لـ "نور الرياض" تحت شعار "في لمح البصر".

يستمر نور الرياض بفعالياته حتى 6 ديسمبر 2025 وهو يعرض هذا العام أكثر من 60 عملاً فنياً ضوئياً موزعة في 6 مواقع رئيسية وتحظى هذه النسخة بمشاركة دولية واسعة حيث تضم أعمال 59 فناناً من أكثر من 24 دولة حول العالم.

كم نسبة الفنانين السعوديين من الفعالية؟

هذا الانتشار الدولي لم يغب عنه الحضور السعودي وهو ما أكدته نوف المنيف مديرة احتفال نور الرياض، حيث أشارت إلى أن الفنانين السعوديين يشكلون نحو 30% من إجمالي المشاركين.

وفي تصريح خاص لـ "الاقتصادية" أوضحت المنيف أن الفعالية تواجه تحديات كبرى أبرزها ضيق الوقت حيث يتطلب التخطيط لحدث بهذا الحجم سنة واحدة فقط ومع ذلك، أكدت إمكانية توسيع هذه التجربة: "هذه الفعاليات يمكن تنفيذها في أي مدينة داخل السعودية، سواء في الرياض أو أي مدينة ثانية."

بدورها، قالت سارة المطلق، القيّمة الفنية والمستشارة الثقافية، إن الفعاليات الفنية في السعودية تشهد توسعاً لافتاً بفضل الدعم المالي الكبير الذي يحظى به القطاع وأشارت إلى أن المبادرات التي تقودها وزارة الثقافة وبينالي الدرعية ومهرجان نور الرياض تبرز حجم هذا الزخم.

 ومنذ انطلاقه في 2021، استقطب "نور الرياض" أكثر من 9.6 ملايين زائر، وقدم أكثر من 450 عملًا فنيًا بمشاركة 365 فنانًا محليًا وعالميًا، ويعد من أبرز الفعاليات التي تسهم في تحقيق أهداف "الرياض آرت" ضمن رؤية 2030، وتعزز مكانة الرياض بوصفها وجهة عالمية للفن والثقافة.

وفي إطار الشراكات النوعية التي تعزز التجربة الفنية على مستوى المدينة، يحظى احتفال نور الرياض 2025 بدعم ثلاثة شركاء إستراتيجيين مع برنامج "الرياض آرت"، إلى جانب عدد من الشراكات الأخرى مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في توسيع نطاق وصول الاحتفال وتجربة زواره، وتعزيز حضور الفنون والإبداع في فضاءات مدينة الرياض.  

التعريفات
مترو الرياضالفندرونالسعودية
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية