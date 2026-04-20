"العلا للتطوير" تطلق أعمال إنشاء فندق جديد ضمن مشاريع التطوير السياحي

بدأت شركة العُلا للتطوير إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، الأعمال الإنشائية في فندق من علامة "أوتوجراف كوليكشن"، الذي يضم 250 وحدة فندقية، ومن المقرر افتتاحه خلال 2027.

يؤكد انطلاق أعمال الإنشاء انتقال المشروع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي؛ ما يعزز دور شركة العُلا للتطوير محركًا إستراتيجيًا للتطوير والاستثمار، من خلال التعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا.

إطلاق الأعمال الإنشائية للفندق شهد زيارة ميدانية بمشاركة العضو المنتدب لشركة العُلا للتطوير جون باغانو، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العُلا عبير العقل.

وقال العضو المنتدب لشركة العُلا للتطوير جون باجانو: "يمثل هذا المشروع خطوة محورية في خطتنا التطويرية، ومع انتقالنا إلى مرحلة التنفيذ الإنشائي، ينصب تركيزنا على تطوير أصولٍ نوعية جاهزة للاستثمار تُسهم في تعزيز مكانة الوجهة".

المشروع يراعي معايير الاستدامة من خلال تبني ممارسات بيئية مسؤولة، تشمل إعادة تدوير المياه، واستخدام المواد المحلية، وتطبيق حلول إنشائية تقلل الأثر البيئي، إلى جانب إستراتيجية إضاءة تراعي حماية البيئة الليلية.

ويأتي المشروع ضمن منظومة المشاريع التي تسهم في دعم قطاع السياحة وتعزيز التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.