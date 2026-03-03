"السياحة" و"إكسبو" يوقعان مذكرة لتعزيز تجربة زوار المعرض الدولي

وقعت الهيئة السعودية للسياحة، وإكسبو 2030 الرياض، مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في الترويج السياحي للسعودية وجذب الزوار إلى معرض إكسبو 2030 الرياض.

الاتفاقية وقعها الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة للسياحة فهد حميد الدين والرئيس التنفيذي لشركة إكسبو 2030 الرياض المهندس طلال المري.

بموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان على تطوير مختلف الأنشطة والمنتجات السياحية لجذب الزوار إلى معرض إكسبو 2030، والترويج للسعودية في الأسواق الدولية المستهدفة، إلى جانب تنسيق الخطط التسويقية والإعلامية لتسليط الضوء على السعودية وجهة عالمية متميزة.

يهدف التعاون إلى إثراء تجربة الزائر عبر تخطيط الفعاليات النوعية وتبادل البيانات والمعلومات؛ بما يضمن إسهام المعرض في دفع النمو الإستراتيجي لقطاع السياحة في السعودية.

قال فهد حميد الدين "إن مذكرة التفاهم تجسد التزامنا المشترك في الترحيب بالعالم لاكتشاف أصالة السعودية وتنوع وجهاتها وحفاوة شعبها، وعبر هذا التعاون نوحد الرؤى وندفع سويا بالجهود لضمان أن يكون إكسبو محطة رئيسة في مسيرة تطوير القطاع السياحي، ومنطلقا لتحقيق مستهدفاته المتناغمة مع رؤية السعودية 2030".

من جانبه أوضح المهندس المري، أن المذكرة تمثل خطوة إستراتيجية تعكس النهج التكاملي في توحيد الجهود وتعظيم الأثر المشترك لتقديم نسخة استثنائية من إكسبو، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع الهيئة، والاستفادة من خبراتها في استقطاب الزوار، للارتقاء بتجربة الزائر وتعزيز جاذبية المعرض بما يرسخ مكانة المملكة وجهة عالمية.