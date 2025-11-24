تصدّر الجزء الثاني من فيلم "ويكد" الكوميدي الموسيقي شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققا إيرادات قياسية بلغت 150 مليون دولار، بحسب تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ووصف المحلل في شركة "فرنشايز إنترتينمنت ريسيرتش" ديفيد جروس، الفيلم بأنه "مذهل ومحطم للأرقام القياسية".

وفي الجزء الثاني من الفيلم الذي صدر العام الماضي، تعود سينتيا إيريفو ومغنية البوب أريانا جراندي من جديد إلى أرض أوز السحرية المأهولة بالساحرات.

الفيلم مقتبس من مسرحية موسيقية عُرضت في "برودواي" تستند إلى رواية جريجوري ماجواير الصادرة عام 1995، والمستوحاة بدورها من قصة "ذي ويزرد اوف اوز" التي صدرت عام 1900.

وفي الفيلم، تواجه جليندا التي تؤدي دورها أريانا جراندي، وإلفابا التي تؤدي دورها سينتيا إيريفو، مكائد الساحر (جيف جولدبلوم) ومدام موريبل (ميشيل يوه).

وقال جروس "إنه فيلم هوليوودي ضخم يحقق نجاحات"، مع "قصة مغامرة مذهلة تُروى من منظور أنثوي".

ناو يو سي مي: ناو يو دونت

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم "ناو يو سي مي: ناو يو دونت" محققا إيرادات بـ 9.1 مليون دولار. ويشارك في بطولته جيسي آيزنبرغ وآيلا فيشر ودايف فرنكو ووودي هارلسون الذين يستهدفون مجرمين خطرين.

وحلّ ثالثا في الترتيب فيلم "بريديتر: بادلاندز"، أحدث أفلام الرعب والخيال العلمي من إنتاج شركة "توينتيث سينتشري"، مع عائدات بلغت 6.3 مليون دولار.

وتراجع إلى المرتبة الرابعة فيلم "ذي رانينج مان" المقتبس من رواية لستيفن كينج حول برنامج تلفزيوني قاتل، محققا 5.8 مليون دولار.

وكانت المرتبة الخامسة من نصيب فيلم "رانتال فاميلي" من بطولة بريندان فريزر الذي يؤدي دور ممثل ينتهي به المطاف في اليابان.