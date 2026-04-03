افتتاح متنزه أكواريبيا في السعودية رسميا يوم 23 أبريل

أعلنت شركة القدية للاستثمار الافتتاح الرسمي لأكواريبيا أكبر متنزه ألعاب مائية في منطقة الشرق الأوسط والأول من نوعه في السعودية رسميا، وذلك في 23 أبريل الجاري.

ويقدم أكواريبيا في مدينة القدية مجموعة واسعة من التجارب الترفيهية التي تلبي مختلف اهتمامات الزوار، بدءا من الألعاب المائية ذات الأرقام القياسية والمنزلقات عالية السرعة، وصولا إلى أحواض الأمواج الواسعة والمناطق المخصصة للعائلات.

كما تتيح الوجهة للضيوف الاستمتاع بتجارب مائية غامرة وبيئات ترفيهية، إلى جانب 24 منفذا متنوعًا للمأكولات والمشروبات.

وطرحت إدارة المتنزه مجموعة من التذاكر والعروض التي توفر خيارات مرنة للدخول، شملت تذكرة اليوم الواحد التي تتيح دخولا لمرة واحدة إلى المتنزه، بأسعار تبدأ من 325 ريالا.

كما تشمل العروض التذكرة السنوية، التي توفر دخولا غير محدود لمدة 12 شهرا إلى جانب خصومات خاصة بسعر يبدأ من 1200 ريال.

بالإضافة إلى تذكرة "أكوافاست" غير المحدودة، التي تمنح أولوية دخول غير محدودة إلى 8 ألعاب مائية خلال يوم الزيارة بأسعار تبدأ من 310 ريالات.