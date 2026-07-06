اُفتتح المقر الدولي لشركة صلة العاملة في قطاع الترفيه والفعاليات، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة في العاصمة البريطانية لندن، اليوم، كمركز لعملياتها الدولية، بما يسهم في تعزيز علاقاتها مع المنظمين العالميين، وأصحاب الحقوق، والمنشآت، وشركاء الإنتاج، ويدعم خططها للتوسع في الأسواق الدولية، بحسب بيان اليوم.

جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وبرفقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، وبحضور الدكتور راكان الحارثي، العضو المنتدب لشركة صلة، وعدد من قيادات الشركة.

وقال السفير إن افتتاح المقر الدولي لشركة صلة في لندن يعكس تنامي الحضور السعودي عالميا، ويجسد ما تشهده المملكة من تطور في قطاعي الرياضة والترفيه في ظل رؤية 2030، كما يؤكد متانة العلاقات السعودية البريطانية وما تتيحه من فرص لتعزيز الشراكات بين البلدين.



فيما ذكر المستشار تركي آل الشيخ، أن "شركة صلة تمثل اليوم نموذجا وطنيا قادرا على المنافسة عالميا، بما تمتلكه من خبرات متراكمة وشراكات نوعية أسهمت في تنفيذ عدد من أكبر المشاريع والفعاليات الرياضية والترفيهية".

أضاف، أن "افتتاح المقر في لندن يأتي كخطوة مهمة لتعزيز حضورها الدولي، وتوسيع شبكة علاقاتها، ودعم تنفيذ المزيد من المشاريع العالمية خلال المرحلة المقبلة."

وأصبحت شركة صلة شريكا رئيسيا في تنفيذ عدد من أبرز المشاريع والفعاليات الرياضية والترفيهية، من خلال تعاونها مع موسم الرياض وشبكة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين، بما يعكس تنامي حضورها العالمي، ودورها في تطوير تجارب عالمية المستوى تعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة رائدة للترفيه والرياضة.

من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة صلة الدكتور راكان الحارثي، إن الخطوة تمثل دافعًا لمواصلة مسيرة النمو والتوسع الدولي، وتجسد طموح صلة في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، وتقديم تجارب عالمية المستوى، بما يعزز حضورها في الأسواق الدولية، ويدعم المكانة المتنامية للمملكة في قطاعي الرياضة والترفيه.

أضاف: "منذ صدور موافقة مجلس إدارة الشركة على التوسع، عملت صلة على استقطاب أفضل الكوادر العالمية في هذا المجال، من أجل المنافسة على تنظيم أبرز المناسبات والفعاليات الدولية، ونتطلع إلى مرحلة جديدة من الشراكات الدولية، والاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانة صلة كشركة سعودية عالمية تنطلق من المملكة إلى العالم".



