شهدت فعاليات منتدى “TOURISE 2025” في الرياض، توقيع عدد من الاتفاقيات تطوير وجهات سياحية متكاملة في محافظة الخبر في المنطقة الشرقية بقيمة تتجاوز 7 مليارات ريال.

رعى مراسم التوقيع الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، بحضور وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي أحمد الخطيب، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.

أكّد الأمير سعود أن المنطقة الشرقية على هامش التوقيع تُعد من أبرز الوجهات السياحية في السعودية، بما تمتلكه من مقومات طبيعية وبحرية وثقافية واقتصادية، تمتد من شواطئها الساحرة على الخليج العربي إلى مدنها الغنية بالتاريخ والحياة العصرية، مشيرًا إلى أن دعم القيادة ورؤيتها الطموحة لتحويل المنطقة إلى وجهة جذب سياحي عالمي، أسهم في تسارع وتيرة المشاريع النوعية التي تُعزّز مكانة المنطقة بصفتها مركزًا حيويًا يجمع بين جودة الحياة والتنمية المستدامة وفرص الاستثمار الواعدة.

تعزيز القطاع السياحي في المنطقة الشرقية

أوضح أن المشاريع التي أُعلن عنها اليوم تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز القطاع السياحي في المنطقة ورفع جاذبيتها بصفتها مقصدًا مميزًا للزوار من داخل المملكة وخارجها، مؤكدًا أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص سيُسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

وشملت المشاريع تأسيس صندوق مشروع "الخبر بيير" في محافظة الخبر بالشراكة مع شركة أشراق، وشركة أجدان، وشركة الجزيرة كابيتال؛ بهدف تطوير وجهة الخبر بيير لتكون إحدى المناطق السياحية الواعدة في المملكة، ويمتد المشروع على مساحة تبلغ (671 ألف) م²، ويضم واجهة بحرية بطول (850) متراً، صُمّمت لتكون وجهة سياحية ترفيهية متكاملة.

ويشمل المشروع مجموعة من الفنادق والمنتجعات ستوفر أكثر من (1450) غرفة ووحدة فندقية، إضافة إلى وحدات سكنية تحمل توقيع علامات فندقية عالمية، ما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمنطقة الشرقية وتعزيز جاذبيتها السياحية، كما يضم مناطق مخصصة للتجزئة، والمطاعم، والمرافق الترفيهية، التي تهدف إلى تقديم تجربة متكاملة للزوار، وتوفير بيئة نابضة بالحياة على مدار العام.

مشروعات تسهم في زيادة الإنفاق السياحي وجذب الاستثمارات

وسيسهم المشروع في زيادة الإنفاق السياحي، وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والعالمية، بما يتماشى مع مستهدفات تنمية القطاع السياحي ورفع جودة الحياة، ويُعد المشروع كذلك نموذجًا رائدًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويعكس التزام الشركاء بتقديم مشاريع نوعية تواكب تطلعات المجتمع، وتُسهم في تعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية.

كما تم الإعلان عن توقيع اتفاقية تمويل منتجع ريكسوس شاطئ نصف القمر "Half Moon Beach" بالشراكة مع البنك السعودي الفرنسي وبإدارة شركة السعودي الفرنسي كابيتال، وتطوير شركة FTG Development Co العالمية.

ويقع المنتجع في موقع استثنائي على شاطئ نصف القمر، ويمتد على مساحة تتجاوز (260) ألف م²، ويضم (400) غرفة فندقية و(41) فيلا فاخرة مطلة على البحر، إضافة إلى (5) مسابح متنوعة، وحديقة مائية، ومركز استجمام متكامل، إلى جانب (6) مطاعم عالمية تقدم تجارب طهي راقية من مختلف المطابخ العالمية.