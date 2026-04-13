إطلاق برنامج "مسرّعة نمو السياحة" في نسخته السادسة في السعودية

أطلق صندوق التنمية السياحي السعودي برنامج "مسرّعة نمو السياحة" في نسخته السادسة، أحد برامج مركز نمو السياحة -الذراع المُمكّن غير التمويلي للصندوق-، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع السياحي وتسريع نموها، وتعزيز جاهزيتها للتوسّع والاستثمار.

وتُعد النسخة السادسة من المسرّعة برنامجًا تطويريًا مُكثفًا يبدأ بتاريخ ( 13/4/2026م) ولمدة (4) أشهر، ويُركّز على تقديم حلول غير تمويلية تشمل ورش عمل متخصصة، وجلسات إرشادية بإشراف نخبة من الخبراء، وربط المشاركين بالجهات ذات العلاقة في منظومة السياحة، إضافة إلى إتاحة فرص للتواصل مع المستثمرين والجهات التمويلية المهتمة بالقطاع.

ويتضمّن البرنامج في هذه النسخة رحلة دولية إلى وادي السيليكون في الولايات المتحدة، لحضور القمة السنوية "Plug and Play Silicon Valley Summit"، بما يوفّر للمشاركين فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، والتفاعل مع مستثمرين وخبراء دوليين، واستكشاف أحدث الاتجاهات والفرص في قطاع السياحة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبد الله الفاخري أن هذه النسخة تجسّد التزام الصندوق المتواصل بدوره التمكيني لروّاد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع السياحي.

وقال الفاخري: "نحرص من خلال برامج مركز نمو السياحة على توفير برامج ومبادرات غير تمويلية تّركّز على بناء القدرات، وتسريع النمو، وربط المشاريع الواعدة بمنظومة القطاع والمستثمرين، مما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

ويمٌر البرنامج بعدة مراحل تشمل: مرحلة التقديم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق ومرحلة التصفية الأولية ومرحلة المقابلات الشخصية، ومن ثم مرحلة المسرّعة التي تتضمن الرحلة الدولية، وُصولًا إلى اليوم الختامي لعرض المشاريع (Demo Day)، الذي يُعد فرصة لعرض الشركات لمشاريعها أمام جمهور واسع من المستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام.

ويأتي هذا البرنامج ضمن منظومة برامج ومبادرات مركز نمو السياحة التي استفاد منها حتى الآن أكثر من 11,000 مستفيد؛ بهدف تعزيز تنافسية القطاع السياحي، وتوسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي، ودعم أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

يذكر أن النسخة السادسة من برنامج مسرّعة نمو السياحة تُعد استكمالًا للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة، حيث أسهم البرنامج في تخريج أكثر من (30) شركة ناشئة قائمة في السوق تُقدّم حلولًا وتجارب سياحية مبتكرة، كما نجحت المشاريع المُمكّنة في جذب ما يزيد على (70) مليون ريال من الاستثمارات، مما يعكس الأثر الواقعي الذي يحققه مركز نمو السياحة في تمكين روّاد الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع السياحي.