آل الشيخ يعلن نزالات على ألقاب عالمية ضمن البطاقة التمهيدية لعرض Glory in Giza

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، تركي آل الشيخ، عن تفاصيل البطاقة التمهيدية لعرض Glory in Giza، المقرر إقامته يوم السبت 23 مايو في مصر، والتي تضم مجموعة من النزالات العالمية البارزة على ألقاب كبرى، وذلك بالتعاون مع مجلة The Ringوبدعم من شركة Matchroom Boxing.

ويتصدّر الحدث نزال بطل العالم الموحّد للوزن الثقيل أوليكساندر أوسيك أمام بطل الكيك بوكسينغ السابق ريكو فيرهوفن، في مواجهة رئيسية مرتقبة تُبث مباشرةً عالميًا عبر منصة .DAZN

وفي أبرز نزالات البطاقة التمهيدية، يلتقي البريطاني حمزة شيراز مع الألماني عليم بيغيتش في مواجهة تجمع بين مقاتلين لم يتعرضا للهزيمة، وذلك على لقب منظمة الملاكمة العالمية (WBO) الشاغر في وزن السوبر متوسط (Super Middleweight)، حيث يعود شيراز إلى الحلبة بعد فوزه بالضربة القاضية في الجولة الخامسة على إدغار بيرلانغا في نيويورك خلال يوليو الماضي.

كما يشهد العرض نزالًا على لقب رابطة الملاكمة العالمية (WBA) للوزن الوسط، يجمع البريطاني جاك كاتيرال مع الأوزبكي غير المهزوم شخرام جياسوف، وذلك بعد فوز كاتيرال في آخر ظهور له على إيكو إيسومان ضمن نزالات العرض المصاحب لمواجهة يوبانك جونيور وبن الثانية في نوفمبر الماضي.

وفي مواجهة قوية ضمن الوزن الثقيل، يلتقي الكوبي فرانك سانشيز مع الأمريكي غير المهزوم والحاصل على الميدالية الفضية الأولمبية ريتشارد تورّيز جونيور، حيث يدافع سانشيز عن لقبيه WBC Americas وWBO NABO.

وعلى صعيد منافسات السيدات، تدافع اليابانية ميزوكي هيروتا، الحاصلة على لقب «ملاكمة العام» من مجلة «ذا رينغ»، عن لقبيها (Ring) وWBO) ) أمام الأسترالية من أصول مصرية مي سليمان، في مواجهة تمثل الدفاع السابع على التوالي لهيروتا عن لقب (WBO) منذ تتويجها به في سبتمبر 2022، كما تُعد أول ظهور لها ضمن بطاقة رئيسية كبرى.

كما يشهد الحدث مشاركة محلية، حيث يخوض المصري باسم ممدوح نزالًا على أرضه أمام الأمريكي غير المهزوم جمار تالي ضمن منافسات وزن(Cruiserweight) .

وتتضمن البطاقة كذلك مشاركة عدد من المواهب المصرية الصاعدة، حيث يلتقي محمود مبارك مع مايكل كاليالا، فيما يواجه عمر هيكل نظيره علي سيرونكوما.

ويُنتظر أن يشكّل هذا الحدث واحدة من أبرز الليالي العالمية في رياضة الملاكمة، لما تتضمنه من مواجهات قوية وأسماء بارزة على مستوى الألقاب العالمية، في إطار تقديم تجربة رياضية استثنائية تجمع بين التنافس العالي والموقع التاريخي الفريد.