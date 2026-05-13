"SIC" السعودية تدخل قطاع رأس المال الجريء عبر "خوارزمي فينتشرز"





دخلت شركة الصندوق الصناعي للاستثمار "SIC" السعودية كمستثمر في "صندوق خوارزمي فينتشرز الثاني"، ليكون بذلك أول استثمار للشركة في قطاع رأس المال الجريء وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" رئيس قطاع الاستثمار في الشركة مازن الغامدي.

وفقا للغامدي فإن الهدف من الصندوق هو الاستثمار في الشركات الناشئة في مراحل النمو الأولية (Series A)، في حين إن استثمار الشركة في الصندوق يأتي للتركيز على التقنيات التي تخدم القطاع الصناعي، مثل الأتمتة، والتقنيات المالية، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

شركة الصندوق الصناعي للاستثمار (SIC) تعد شركة متخصصة في الاستثمار في الملكية الخاصة، وتتعاون مع الشركات المحلية والعالمية لتوفير رأس المال والخبرة، ومساعدتها على التوسع والابتكار والمساهمة في التنوع الاقتصادي، ويرأس مجلس إدارته وزير الصناعة والثروة المعدنية.

توسع نطاق الشركة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين

أوضح الغامدي أن هذه الخطوة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتهدف إلى تنويع فئات الأصول التي يستثمر فيها الصندوق الصناعي للاستثمار، مشيرا إلى أن الشركة سبق لها الاستثمار في أدوات الدين ورأس المال الخاص، واليوم توسع نطاقها ليشمل رأس المال الجريء للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في القطاع.

وكشف رئيس قطاع الاستثمار في "SIC" أن هذا الاستثمار يعد الـ 11 للشركة، حيث تجاوز إجمالي التزاماتها الاستثمارية حتى الآن سقف المليار ريال، مؤكدا استمرار الشركة في تقديم الدعم اللازم للقطاع الصناعي بما يحقق تطلعات المملكة الاقتصادية.

والأسبوع الماضي أعلنت شركة خوارزمي فينتشرز إطلاق صندوقها "صندوق خوارزمي فينتشرز الثاني" لدعم المؤسسين الذين يبنون شركات تكنولوجية في سوق الخليج.

وأغلق الصندوق أولى مراحله التمويلية في فبراير، مع التزامات استثمارية تتجاوز 270 مليون ريال من مستثمرين مؤسسيين ومكاتب عائلية سعودية، وتعتزم الشركة البدء في نشر رأس المال عبر أول استثماراتها خلال الفترة المقبلة.

"خوارزمي" أطلقت صندوقها الأول بقيمة 70 مليون دولار في عام 2021، ومنذ ذلك الحين، دعمت أكثر من 30 شركة ناشئة، من بينها Calo وEyewa وSiFi وTamara وHALA. كما حقق الصندوق الأول خمسة تخارجات ناجحة خلال أول خمس سنوات.

يمثل الصندوق الجديد المرحلة التالية في مسيرة الشركة، مع تركيز أعمق على مرحلتي التأسيس وSeries A، في وقت تواصل فيه السعودية ترسيخ مكانتها كأكبر سوق لرأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومركز رئيسي للاستثمار التكنولوجي خلال العقد المقبل.

إطلاق الصندوق في ظل تطور ملحوظ في منظومة رأس المال الجريء في الخليج، حيث تحولت من مرحلة النشوء إلى مرحلة النضج، مع تصاعد دور السعودية كمحور رئيسي للاستثمار، ففي عام 2025، جمعت الشركات الناشئة في المملكة 1.7 مليار دولار عبر 257 صفقة، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 145%.