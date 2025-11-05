وقعت اليوم 8 اتفاقيات مصرفية وتمويلية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وعدد من البنوك السعودية بأكثر من 21 مليار ريال، وذلك بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد ورائدات الأعمال من الوصول إلى حلول تمويلية مرنة ومبتكرة، جاء ذلك خلال اليوم الأول من ملتقى بيبان 2025، الذي انطلق في العاصمة السعودية الرياض الأربعاء تحت شعار "وجهة عالمية للفرص".

كما منح مركز الإقامة المميزة في السعودية "إقامة رائد أعمال" لأكثر من 100 رائد أعمال من أكثر من 20 جنسية حول العالم، على هامش الملتقى.

محفظات تمويلية للبنوك الوطنية

وقّعت "منشآت" اتفاقية مع بنك الرياض بقيمة 5 مليارات ريال لتفعيل برنامج التمويل المشترك، وتقديم حلول متنوعة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما أبرمت اتفاقية مع مصرف الراجحي لتقديم محفظة تمويلية بقيمة 4 مليارات ريال لدعم المنشآت الريادية وتوسيع نطاق المنتجات التمويلية المبتكرة. ووقّعت اتفاقية مع البنك العربي الوطني (anb) بقيمة ملياري ريال لتمكين المنشآت من التوسع وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

حلول تمويلية متخصصة لرفع كفاءة المنشآت

وفي السياق ذاته، وُقّعت اتفاقية تعاون مع مصرف الإنماء لمحفظة تمويلية قيمتها مليار ريال، تركز على تسهيل الوصول إلى التمويل ورفع كفاءة المنشآت، وأخرى مع بنك الجزيرة بقيمة مليار ريال تشمل برامج تمويل متعددة أبرزها تمويل رأس المال العامل وتمويل المقاولين. وبقيمة 700 مليون ريال، أبرمت "منشآت" اتفاقية مع البنك السعودي الفرنسي (BSF) لدعم نمو المنشآت وتحقيق أهداف التمكين المالي والاقتصادي.

اتفاقيات إستراتيجية ومبادرات مصرفية كبرى

وقّعت "منشآت" مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي السعودي (SNB) لتعزيز التعاون في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، فيما أطلق البنك محفظة تمويلية بقيمة 5 مليارات ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حلول تمويلية مرنة تعزز نمو واستدامة المشاريع. كما أطلق بنك البلاد محفظة تمويلية بقيمة 2.9 مليار ريال لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى محفظة بقيمة 200 مليون ريال لدعم المنشآت متسارعة النمو ضمن برنامج "طموح".

دعم المنشآت عالية النمو

تُوّجت هذه التفاهمات باتفاقية بين "منشآت" وبنك الرياض أعلنت ضمن الملتقى لترسيخ التعاون المشترك في دعم المنشآت عالية النمو وتوسيع الشراكات الإستراتيجية، في خطوة تؤكد التزام الهيئة بتعزيز بيئة تمويل تنافسية وتمكين القطاع الريادي من الاضطلاع بدور محوري في التنمية الاقتصادية وفق رؤية السعودية 2030.

مذكرة بين السعودية واليابان تعزز التعاون في ريادة الأعمال

وقعت "منشآت" مذكرة تفاهم مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) خلال اليوم الأول من الملتقى، مثل الجانبين نائب المحافظ لريادة الأعمال سعود السبهان، وعن JETRO رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي نورهيكو إيشيجورو. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال بين السعودية واليابان عبر تبادل المعرفة ودعوة الطرفين للفعاليات المتخصصة ودعم المبادرات والمشروعات المشتركة لتمكين المنشآت من الوصول إلى أسواق جديدة.

منح أكثر من 100 رائد أعمال إقامة مميزة لتعزيز بيئة الاستثمار والابتكار في السعودية

منح مركز الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 100 رائد أعمال من أكثر من 20 جنسية حول العالم "إقامة رائد أعمال"، وذلك خلال الملتقى. ويأتي منح الإقامة المميزة ضمن جهود المركز في تعزيز مكانة السعودية وجهة عالمية جاذبة للكفاءات والمواهب ورواد الأعمال، ودعم بيئة الاستثمار والابتكار بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ويعد منتج "إقامة رائد أعمال" من أبرز منتجات المركز المخصصة لأصحاب الشركات الناشئة ذات الحلول التقنية المبتكرة، والراغبين في تطوير شركاتهم الناشئة داخل السعودية، الذي يسهم في تمكين الاقتصاد الوطني واستحداث فرص العمل النوعية. وأكد المركز أن منح الإقامة المميزة لرواد الأعمال يعكس حرص السعودية على استقطاب المبدعين من مختلف أنحاء العالم، وتمكينهم من تنمية أعمالهم في بيئة ريادية محفزة، تدعم التنافسية والاستدامة الاقتصادية.

ويقدم مركز الإقامة المميزة 7 منتجات، وهي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار، وإقامة محددة المدة، وإقامة غير محددة المدة، وتوفر المنتجات لحامليها مجموعة من المزايا من أبرزها الإقامة في السعودية مع أفراد الأسرة، وإمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملّك العقارات، واستضافة الأقارب، إضافة إلى عدة مزايا.

توقعات بإطلاقات استثمارية نوعية بقيمة 20 مليار ريال

من المتوقع أن يشهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات النوعية والإطلاقات الاستثمارية بقيمة تصل إلى 20 مليار ريال، بهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وتوسيع نطاق استثماراتها عبر حلول تمويلية واستشارية وتدريبية متكاملة.

منصة متكاملة لرواد الأعمال والمستثمرين

انطلقت فعاليات النسخة الحادية عشرة لملتقى "بيبان 2025" بحضور كبير من المستثمرين العالميين والمحليين والخبراء ورواد الأعمال، ويُعد الملتقى أكبر منصة ريادية في المنطقة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين وصنّاع القرار لاستكشاف فرص نوعية وبناء شراكات إستراتيجية. ويضم الملتقى سبعة أبواب رئيسية تغطي احتياجات المنشآت: باب التمكين، وباب التمويل والاستثمار، وباب الشركات الناشئة، وباب المنشآت متسارعة النمو، وباب التجارة الإلكترونية، وباب الامتياز التجاري، وباب السوق.