"منشآت" تخرج 33 شركة ضمن برنامج حاضنة الذكاء الاصطناعي

خرجت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، 33 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي ضمن الدفعة الأولى من برنامج حاضنة القطاع، في مركز دعم المنشآت بمدينة الرياض، بالشراكة مع 20 جهة داعمة من القطاعين العام والخاص، لدعم وتعزيز الشركات المحلية في المجال، بتشجيع الابتكار وتبني الحلول التقنية المتقدمة، والمساهمة في توطين التقنية وزيادة المحتوى المحلي بشكل مستدام.

البرنامج يأتي بوصفه احتضانا متقدما يركز على المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي، ضمن شراكة إستراتيجية مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات "ندلب"، حيث يستهدف دعم تطوير منتجات المشاريع ونموها في السوق، عبر حزمة من الخدمات والمزايا التي تشمل مساحات العمل، ومرافق الاحتضان، والوجود ضمن نخبة من الخبراء والمتخصصين في التقنية.

"منشآت" قدمت حزمة من الخدمات والمبادرات التي ركزت على تنمية القدرات الريادية، شملت الحصول على مقعد في MVPLab أحد منتجات برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات بقيمة 150 ألف ريال، وخدمات استضافة سحابية مجانية، ورخص أدوات وتقنيات ذكاء اصطناعي، طوال فترة البرنامج الذي امتد 6 أشهر وشمل عدة مراحل بدءا من الفكرة حتى الدخول إلى السوق، حيث تضمنت تقييم احتياج الشركات، ودعم المستفيدين بتطوير حلول ومنتجات تقنية، وربطهم بالجهات الممكنة والشركاء المحتملين، بجانب عقد ورش عمل وجلسات إرشادية وتدريبية واستشارات متخصصة.

شملت الشركات المحتضنة 8 قطاعات متنوعة، تضمنت حلول المؤسسات والتشغيل، والصحة، والتراث والثقافة والسياحة، والتقنية المالية والتداول، والبنية التحتية واللوجستية، وتمكين ريادة الأعمال، والتجارة الإلكترونية، والتعليم والتطوير، وعرضت الشركات في الحفل نماذج أعمالها وعروضها الاستثمارية أمام المستثمرين والجهات الداعمة، وشهد الحفل معرضا مصاحبا استعرضت فيه الشركات منتجاتها وخدماتها.

تواصل "منشآت" من خلال مركز الابتكار تقديم برامج داعمة للشركات التقنية الناشئة وقطاع الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تمكين الشركات الناشئة من النمو والاستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.