ريادة الأعمال

سجل برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" تعثرات بقيمة 1.2 مليار ريال من إجمالي ضمانات تمويلية بلغت 90 مليار ريال "أي أقل من 1.5%"، وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية" مدير إدارة تطوير الأعمال والدراسات في البرنامج رفيق مروان.

أوضح على هامش ملتقى "بيبان 2025"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن البرنامج يسعى لرفع قيمة الضمانات التمويلية خلال العامين المقبلين إلى الرقم المستهدف البالغ 200 مليار ريال، بعد أن تمكن البرنامج من تقديم ضمانات تمويلية لقروض بلغت قيمتها الإجمالية 127 مليار ريال.

"كفالة" لـ"الاقتصادية": نضمن 127 مليار ريال من قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة

بلغ إجمالي القروض المضمونة من برنامج ضمان التمويل للمنشآت...

Mon, 03 2025

 البرنامج سيعمل قريبا على تقديم ضمانات تمويلية لقطاعات جديدة، منها قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية بعد أن شهد القطاع تناميا كبيرا خلال الفترة الأخيرة في ظل استضافة السعودية بطولة كأس العالم للألعاب.

ووفقا لبيانات رسمية، تمكن برنامج كفالة منذ انطلاقه عام 2006 حتى نهاية الربع الثالث من 2025، من اعتماد 71.4 ألف كفالة، استفاد منها 26.5 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي تمويل 127 مليار ريال، مقابل كفالات بلغت قيمتها 90 مليار ريال.

البرنامج وفر مليون وظيفة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يهدف برنامج "كفالة" السعودي إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يغطي نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول عن سداد التمويل أو جزء منه.

الأسبوع الماضي قال لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للبرنامج همام هاشم "إن البرنامج وفر نحو مليون وظيفة للموظفين العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنه أسهم أيضا في انتقال نحو 46 منشأة صغيرة أو متناهية الصغر إلى السوق الموازية (نمو) أو السوق الرئيسية (تاسي)".

14 مليار ريال كفالات تمويلية لـ 5447 منشأة صغيرة ومتوسطة في السعودية في الربع الثالث

قدم برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، 5447...

Thu, 16 2025

تأتي هذه الضمانات نتيجة الشراكات مع البنوك وشركات التمويل، حيث يشارك 61 بنكا وشركة تمويل وأكثر من 140 جهة حكومية ومؤسسات حاضنة للأعمال مع البرنامج لتقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

كفالةالتمويلالمنشآت الصغيرة والمتوسطة
