ريادة الأعمال

أعلنت شركة "سورد هيلث ، التي تأسست في البرتغال وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم الرعاية الصحية الرقمية للمرضى، عن خطة استثمار بقيمة 250 مليون يورو حتى 2028 لإنشاء مركز جديد في البلاد.

وقالت الشركة، التي بلغت قيمتها 4 مليارات دولار في آخر جولة تمويل لها في يونيو الماضي، إنها ستوظف جزءًا من هذه الاستثمارات لزيادة عدد موظفيها في البرتغال من 500 إلى أكثر من 930 موظفا.

وتهدف سورد هيلث من خلال هذه الخطوة إلى إنشاء مركز ابتكار عالمي لتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية داخل البرتغال.

شركة "سورد هيلث " تعد واحدة من أبرز الشركات الناشئة الأوروبية في مجال الرعاية الصحية الرقمية، إذ استطاعت خلال فترة وجيزة أن تتحول من مشروع برتغالي ناشئ إلى شركة عالمية تنافس في سوق سريعة النمو تعتمد على الذكاء الاصطناعي والعلاج عن بُعد.

يأتي إعلانها عن استثمار 250 مليون يورو في البرتغال ضمن إستراتيجية توسّع عالمية تهدف إلى ترسيخ موقع البلاد كمركز تكنولوجي للرعاية الصحية المبتكرة. ويُتوقع أن يُسهم المركز الجديد في تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لعلاج الألم والإصابات العضلية والهيكلية، وهو المجال الذي تتخصص فيه الشركة منذ تأسيسها.

الاستثمار الجديد يبرز كذلك الثقة المتزايدة من المستثمرين العالميين في قطاع التكنولوجيا الصحية الأوروبي، خصوصاً بعد أن حققت سورد هيلث تقييمًا بلغ 4 مليارات دولار في آخر جولة تمويل. هذا التمويل يعزز قدرتها على توسيع عملياتها البحثية وتوظيف المزيد من الكفاءات الهندسية والطبية، ما يجعلها من أبرز الشركات التي تربط بين العلم الطبي والتقنية المتقدمة.

ويرى محللون أن هذه الخطوة ستعزز مكانة البرتغال كمركز إقليمي للابتكار في مجال الصحة الرقمية، خصوصاً مع تنامي الطلب العالمي على العلاجات الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي أثبتت فاعليتها في خفض تكاليف الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى.

