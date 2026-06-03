تسعير طرح "سبيس إكس" يسرع تحول ماسك إلى أول تريليونير في العالم





قد يضطر العالم إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً قبل ظهور أول شخص تتجاوز ثروته تريليون دولار.

فبحسب تقارير أفادت بأن "سبيس إكس" (SpaceX) تخطط لطرح أسهمها في اكتتاب عام أولي مرتقب بسعر 135 دولاراً للسهم، فإن ذلك سيرفع صافي ثروة إيلون ماسك إلى 988 مليار دولار، وفق حسابات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

"سبيس إكس" تستهدف سعراً عند 135 دولاراً للسهم في طرح أولي بـ75 مليار دولار

وهذا يبقيه على بُعد 12 مليار دولار فقط -أي ثروة تقارب إجمالي ما يملكه ستيفن سبيلبيرغ- من بلوغ مستوى التريليون دولار.

ومع ذلك، قد يؤدي ارتفاع سعر سهم "سبيس إكس" إلى تجاوز ثروة ماسك هذه العتبة عندما يبدأ تداول سهم شركة الصواريخ، والمتوقع في 12 يونيو. وسيكون ارتفاع سعر السهم بـ2.2% فقط ليبلغ 138 دولاراً، كافياً لرفع ثروته إلى 13 رقماً، بافتراض ثبات العوامل الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن المناقشات المتعلقة بسعر الطرح والتفاصيل الأخرى للاكتتاب العام الأولي لا تزال قابلة للتغيير، بحسب ما نقلته بلومبرغ الأربعاء، إذ تخطط الشركة حالياً لجمع 75 مليار دولار. ويزيد ذلك على أكثر من مثلي المبلغ الذي جُمع في أكبر اكتتاب عام أولي على الإطلاق.

ثروة إيلون ماسك

تبلغ ثروة إيلون ماسك، البالغ من العمر 54 عاماً، حالياً 726 مليار دولار، وفقاً لمؤشر الثروات، الذي يقيّم "سبيس إكس" عند 1.03 تريليون دولار استناداً إلى تقييمها البالغ 800 مليار دولار في عرض شراء في ديسمبر 2025، وإلى قيمة شركة الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" (xAI) في جولة تمويل خلال يناير 2026 قبل أن يدمج ماسك الشركتين بعد شهر.

ومن المقرر تحديث قيمة "سبيس إكس" بعد بيع الأسهم في الاكتتاب العام الأولي.

آفاق ثروة ماسك قد تتغير أيضاً تبعاً لأداء ثاني أكبر أصوله، وهي "تسلا" (Tesla). فإذا ارتفعت أسهم شركة السيارات الكهربائية مجدداً إلى مستوياتها التي بلغتها منتصف مايو، عندما تجاوزت 445 دولاراً للسهم، فلن يحتاج ماسك إلى ارتفاع سهم "سبيس إكس" في أول أيام التداول لكي تتجاوز ثروته مستوى التريليون دولار.

وفي هذه الحالة، سيتعين على سهم "تسلا" الارتفاع بنحو 5% مقارنة بسعر افتتاح الأربعاء لتحقيق ذلك، فيما كان السهم مرتفعاً 1.6% بحلول الساعة 10:50 صباحاً في نيويورك.

وتراجعت أسهم "تسلا" منذ ذروتها المسجلة في مايو، وكان جزء من هذا التراجع مرتبطاً بإعلان "أوبن إيه آي" (OpenAI) اعتزامها تطوير منافس محتمل لروبوت "أوبتيموس" (Optimus) التابع لـ"تسلا".