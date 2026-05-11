الهواري .. شارع "الحبر والورق" في الرياض وجهة الشركات والمؤسسات

قد يكون أبلغ وصف لشارع الهواري الكائن في حي الملز في العاصمة السعودية الرياض بـ "شارع الحبر والورق" لكثرة المحال المختصة ببيع آلات الطباعة بحبرها وورقها وصورها.

ولا تقتصر المحال في الشارع الذي يقف خلف واحد من أشهر شوارع الحي العتيق شارع جرير، على محال آلات الطباعة بل تشمل متاجر جملة مختصة بالقرطاسية والكتب.

ورغم انتشار محال بيع آلات الطباعة في مواقع عدة في العاصمة السعودية الرياض من خلال المكتبات الكبرى في العقد الأخير، إلا أنه ما قلل من الإقبال على شارع الهواري، بيد أنه ما زال يحتفظ بهويته التجارية لأكثر من عقدين.

وبحسب مستثمرين وعاملين في السوق التقتهم "الاقتصادية" تتنوع أجهزة الطباعة بين مختصة بطباعة الأوراق وأخرى مختصة بالصور، ولكل منها سعرها.

40 عاما عمر الشارع العتيق

في هذا السياق، قال سالم الكربي، أحد ملاك محال بيع الطابعات والأحبار والأدوات المكتبية، ويعمل في المجال منذ 60 عامًا، "إن مبيعات محله القائم منذ أكثر من 20 عاما في شارع الهواري مقبولة وجيدة"، مبينًا أن الأسعار تختلف من محل لآخر بفارق ضئيل.

وأشار إلى أن الشارع يمتد تاريخه إلى أكثر من 40 عاما ويشتهر ببيع الأدوات المكتبية والطابعات بالجملة، إضافة إلى تقديم خدمات مثل التصوير والطباعة والأحبار والأوراق وكل ما تحتاجه المكاتب والمؤسسات.

وقال: "غالبية العملاء هم من الشركات والدوائر الحكومية والمؤسسات الكبرى والبنوك، ويتم الشراء غالباً عبر مندوبي الجهات المختلفة وذلك وفق احتياجاتهم".

الصين في صدارة الدول المصدّرة للطابعات إلى السعودية

بحسب ما ذكرته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لـ "الاقتصادية"، بلغ عدد بيانات الاستيراد الخاصة بالطابعات 15,993 بيانًا جمركيًا خلال عام 2025، إذ تصدرت الصين قائمة الدول المصدّرة للطابعات إلى السعودية، تلتها ماليزيا ثم اليابان.

في حين بلغت واردات السعودية من أحبار الطابعات 3,053 بيانًا جمركيا، حيث تصدرت ألمانيا قائمة الدول المصدّرة لهذه الأحبار خلال عام 2025، تلتها الهند ثم الصين وهولندا.

المقاهي والمطاعم ترفع نسبة الحركة التجارية

لفت محمد سامي، أحد البائعين في هذه المحال، والذي يعمل في مجال الأدوات المكتبية منذ نحو 16 عامًا، إلى أن الأسعار تختلف من محل إلى آخر بنسبة بسيطة جداً.

وأفاد بأن المبيعات ترتفع بشكل ملحوظ مع بداية كل عام دراسي، مضيفا: "الإقبال خلال هذه الأيام يعتبر جيدا خصوصا بعد افتتاح بعض المقاهي والمطاعم التي أسهمت في رفع نسبة الحركة التجارية في الشارع بنحو 60%، ما أعاد الحيوية إلى هذا الشارع بعكس ما كان عليه قبل سنوات وذلك خلال الأعمال الإصلاحية قبل عامين".

وأشار إلى أن أغلب عمليات البيع في الشارع تتم بالجملة، في حين الزبون الأكبر هم أصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى.

وحول أسعار الأحبار ذكر أنها تختلف بحسب نوع الطابعة وموديلها، إضافة إلى نوع الحبر سواء كان بودرة أو سائلا، وتبدأ الأسعار من 25 ريالًا وتصل إلى 700 ريال للأحبار اليابانية المخصصة لطابعات الليزر من شركة HP، كمثل الحبر الذي يحمل الكود رقم 212 باللون الأسود.

وأشار إلى أن الأحبار السائلة تُستخدم للطابعات الصغيرة، بينما أحبار البودرة تستخدم للطابعات الكبيرة.