السلمان ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكثر قادة التسويق تأثيرا في 2026

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط حمد السلمان، نائب الرئيس للتسويق والتواصل في "طيبة"، العاملة في قطاع الضيافة بالسعودية، ضمن قائمتها المرموقة لأكثر قادة التسويق تأثيراً في الشرق الأوسط لعام 2026، تقديراً لدوره في قيادة التحولات التسويقية وبناء العلامات الفندقية في القطاع.

ويعد السلمان من أبرز القيادات الوطنية في قطاع التسويق والاتصال المؤسسي بالسعودية، حيث يقود استراتيجيات العلامة التجارية والتحول التسويقي في طيبة، إحدى الشركات العاملة في قطاعي الضيافة والعقارات والمدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، وتمتد مسؤولياته عبر محفظة متنوعة من المشاريع الفندقية ووجهات الضيافة في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وتبوك والجبيل.

ويحوز السلمان خبرة تمتد لأكثر من 18 عاماً في استراتيجيات العلامة التجارية وعلاقات المستثمرين ، وقد أسهم خلال مسيرته في تعزيز مكانة طيبة خلال عدد من المحطات الاستراتيجية المهمة، من أبرزها الاستحواذ على شركة "دور للضيافة"، إلى جانب تطوير وتحديث العلامة الفندقية السعودية الرائدة "مكارم".

قاد السلمان عملية إعادة تموضع تسويقي شاملة لشركة طيبة عقب استحواذها على دور، شملت هوية مؤسسية جديدة، "أهل الطيب والترحاب"، وترسيخ ريادية الشركة في السوق، ودفع مسيرة طموحها بأن تصبح قاطرة الضيافة السعودية.

كما يُشرف على الاستراتيجيات التسويقية لمحفظة متنوعة من العلامات الفندقية التي تضم مشغلين عالميين بارزين مثل ماريوت إنترناشونال وهيلتون وآي اتش جي وأكور، إلى جانب دعم نمو العلامات السعودية، إذ تركز جهوده على تنفيذ حملات تسويقية عالية التأثير، وتعزيز قيمة العلامات الفندقية ، وتقديم تجارب ضيافة تعكس المعايير العالمية والهوية الثقافية المحلية.

وخلال عامي 2025 و2026، قاد السلمان سلسلة من المبادرات التسويقية المتكاملة عبر شتى علامات طيبة، أسهمت في تعزيز حضور الشركة وعلاماتها التجارية في السوق، وترسيخ مكانة "مكارم" كإحدى أبرز العلامات السعودية في قطاع الضيافة بمكة والمدينة.