"السعودية للاستثمار الجريء" تستثمر في "صندوق محفز النمو" للملكية الخاصة





أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمارها في "صندوق محفز النمو"، وهو صندوق ملكية خاصة تديره شركة محفز النمو للاستثمار المرخصة من هيئة السوق المالية.

يهدف الصندوق إلى الاستثمار في الشركات التي بلغت مراحل النمو والتوسع في السعودية ودول الخليج، من خلال دعمها برأس المال والخبرات التشغيلية لتمكينها من تحقيق نمو مستدام وتعزيز كفاءتها التشغيلية وزيادة قدرتها التنافسية.

كما يركز الصندوق على عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الرعاية الصحية، والتعليم والقطاعات الاستهلاكية، والصناعات الدفاعية، والبيئة والطاقة المتجددة، إضافة إلى قطاع الأغذية والمشروبات، مستهدفًا فرصًا استثمارية واعدة ذات إمكانات نمو عالية.

قالت نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار في SVC، نوره السرحان: "استثمارنا في "صندوق محفز النمو" امتدادًا لدور SVC في تعميق سوق الملكية الخاصة في السعودية، لا سيما في مرحلة النمو التي تشهد طلبًا متزايدًا من الشركات القابلة للتوسع. ويُسهم تمكين مديري الصناديق من استهداف هذه الشريحة في تسريع نمو الشركات الوطنية القادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً، بما يواكب التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة في إطار رؤية 2030".

من جهته، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة محفز النمو للاستثمار، تركي الدايل: "تعكس هذه الشراكة قناعة مشتركة بالإمكانات التحولية لقطاع الشركات المتوسطة في السعودية، والذي نراه المحرك الحقيقي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. صُمم الصندوق خصيصًا لدعم الشركات التي يقودها المؤسسون في المرحلة المفصلية بين التوسع والتحول المؤسسي، من خلال توظيف رأس مال طويل الأجل ونهج استثماري فاعل يسهم في تعظيم القيمة عبر أكثر القطاعات الواعدة في السعودية. ومع دعم الشركة السعودية للاستثمار الجريء، نتمتع بمكانة قوية تُمكّننا من تسريع مهمتنا في بناء الجيل القادم من الشركات السعودية الرائدة."

الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام، وذلك من خلال الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.