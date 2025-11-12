بدأت اليوم أعمال قمة الشركات الناشئة في جوهانسبرج بجمهورية جنوب أفريقيا، بمشاركة وفد من المملكة برئاسة الأمير فهد بن منصور بن ناصر رئيس الشركات الناشئة لمجموعة العشرين، وبرعاية من نيوم، وبحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي المعنية بريادة الأعمال والابتكار.

وتأتي مشاركة المملكة في القمة امتدادًا لدورها الريادي ضمن مجموعة العشرين، وجهودها المستمرة في تمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالابتكار والتنمية المستدامة.

وشهدت القمة إطلاق الجناح السعودي الذي يسلّط الضوء على النجاحات والفرص الاستثمارية في قطاع ريادة الأعمال بالمملكة، إضافةً إلى استعراض مشاريع وطنية ومنظومة ريادة الأعمال السعودية والشركات الناشئة والمستثمرين وركز الجناح على مجالات التقنية، والطاقة، والاقتصاد الإبداعي.

ونظم الوفد السعودي عددًا من ورش العمل التفاعلية التي ركزت على نقل التجارب السعودية في تمكين الشركات الناشئة، وبحث سبل التعاون مع نظرائهم من الدول المشاركة لبناء منظومات أعمال مستدامة ومؤثرة عالميًا.

وأكد الأمير فهد بن منصور، في كلمة له، أهمية مواصلة العمل على دعم الابتكار وريادة الأعمال ركيزة رئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، مشيرًا إلى أن ما حققته المملكة من نجاحات في هذا المجال يعكس نضج المنظومة الريادية السعودية وقدرتها على المنافسة عالميًا.

وتواصل القمة أعمالها بمشاركة واسعة من قادة المنظومات الريادية وممثلي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، لمناقشة مستقبل ريادة الأعمال، وبحث آليات دعم الشركات الناشئة في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز فرص النمو والتأثير الإيجابي.

المبادرات الوطنية

وتهدف المشاركة إلى إبراز المبادرات الوطنية التي تُسهم في بناء اقتصاد مزدهر قائم على الإبداع والتقنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم الابتكار وتنويع مصادر الاقتصاد.

وتأتي المشاركة امتدادًا لجهود السعودية في تمكين رواد الأعمال ودعم الابتكار، وتعزيز حضورها العالمي في المحافل الدولية المعنية بريادة الأعمال ضمن إطار مجموعة العشرين، التي تجمع قادة الاقتصاد وصُنّاع القرار ورواد الأعمال حول العالم.