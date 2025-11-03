



كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن إطلاق حزمة من المبادرات لروّاد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، وذلك ضمن برنامج «ريادة الأعمال في الأمن السيبراني»، الهادف إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في السعودية، وتمكين نمو الشركات الناشئة في المجال، وتطوير الحلول الابتكارية للتحديات الحالية والمستقبلية بالمجال، وتحفيز الاستثمارات النوعية في قطاع الأمن السيبراني، وذلك في إطار أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية القطاع في السعودية ورفع نسبة مساهمة المحتوى المحلي فيه.

وشملت المبادرات «هاكاثون الشركات الناشئة في الأمن السيبراني، توسّع نمو الشركات الناشئة في الأمن السيبراني، مسرعة الأمن السيبراني، سايبر الابتكار»، حيث تستهدف إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار في قطاع الأمن السيبراني، وإتاحة فرص النمو والتوسع لرواد الأعمال في القطاع، من خلال دعم تأسيس الشركات الوطنية الناشئة، وتمكين شركات الأمن السيبراني الوطنية الواعدة بوصفها أحد أعمدة التنويع الاقتصادي وتعزيز مقومات الاستدامة وريادة السعودية في مجال الأمن السيبراني.

وبيّنت الهيئة أن المبادرات تركّز على تعزيز تسريع نمو الشركات الناشئة في قطاع الأمن السيبراني من خلال تقديم دعم شامل يتضمن مجموعة من الإرشادات التوجيهية للتوسع في القطاع، بما يسهم في تحفيز الصناعة المحلية في قطاع الأمن السيبراني، وتمكين نمو اقتصاد السعودية من خلال الاستثمار فيه.

ويعكس برنامج ريادة الأعمال في مجال الأمن السيبراني طابع الشمولية والاستدامة في استهداف روّاد الأعمال والشركات الناشئة في المجال، وتنوع المبادرات التي يتسم بها لتغطية رحلة روّاد الأعمال منذ تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع استثمارية ناجحة تضيف قيمة نوعية للاقتصاد وتخلق فرصًا متنوعة للإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني مرورًا بالتطوير والحصول على التمويل اللازم الذي يتلاءم مع رحلة تطوير السياسات والحوكمة الداعمة لتعزيز نمو منظومة الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني على المدى البعيد.