4 شركات عقارية تعلن فواتير رسوم أراضٍ بيضاء تصل لـ31% من أرباحها

أعلنت 4 شركات عقارية مدرجة في سوقي الأسهم السعودية الرئيسية والموازية، عن تلقيها فواتير لرسوم أراضٍ بيضاء تقترب من 42 مليون ريال، فيما تعادل بعضها نحو ثلث أرباح الشركة السنوية.

وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، فالشركات الـ4 هي: إنمار بـ21.2 مليون ريال، والرياض للتعمير بـ16.8 مليون ريال، وحمد العقارية 2.1 مليون ريال، وأساس مكين 1.65 مليون ريال.

أظهرت إعلانات الشركات مفارقات واضحة، ففي الوقت الذي أعلنت فيه 3 شركات في "تاسي" خلال سبتمبر الماضي، خضوع أراضٍ لديها لرسوم الأراضي البيضاء، لم تعلن إلا شركة واحدة منهم تلقيها فواتير.

لم تعلن دار الأركان والعقارية تلقيهما فواتير رسوم أراضٍ بيضاء حتى الآن رغم بدء صدورها مطلع يناير الجاري، فيما أعلنت شركة الرياض للتعمير فقط من بين الشركات الثلاثة التي سبق وأعلنت وقع أراضٍ لديها ضمن نطاق تطبيق الرسوم.

على الجانب الآخر، أعلنت 3 شركات من سوق نمو تلقيها فواتير رسوم أراضٍ بيضاء، رغم إعلان شركتين منها في سبتمبر أن جميع الأراضي لديها لا تخضع للرسوم (حمد العقارية، أساس مكين)، فيما لم تعلن الشركة الثالثة (إنمار) بيان توضيحي لوجود أراضٍ لديها خاضعة للرسوم من عدمه، لكن أعلنت في يناير الجاري تلقيها فواتير بأكبر قيمة بين الشركات الـ4 المعلنة، حيث بلغت 21.2 مليون ريال تمثل 31% من أرباحها لعام 2024.

من بين الشركات الـ4 المعلنة حتى الآن، أعلنت شركتا الرياض للتعمير وحمد العقارية عن نيتهما التقدم باعتراض على الفواتير، فيما تنوي شركتا إنمار وأساس مكين طلب مهلة إضافيية لتطوير الأراضي، دون أن يلمحا لتقديم اعتراضات على الفواتير.

مطلع العام، أعلنت وزارة الإسكان والبلديات ممثلة ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، بدء إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وذلك امتدادًا لتوجيهات حكومية هادفة إلى تنظيم السوق العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

شركات مرجح إعلانها تسلّم فواتير خلال أيام

من المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة أن تعلن شركتا "العقارية" و"دار الأركان" عن تسلمهما فواتير رسوم أراض بيضاء، حيث كانت قد أعلنت في سبتمبر الماضي إعلانات مشابهة للرياض للتعمير، بواقع 488 ألف متر مربع لـ"العقارية" و2830 ألف متر مربع لدار الأركان.

وهناك شركات عقارية كانت قد صدرت لها فواتير رسوم خلال الأعوام الماضية وفق النظام السابق للرسوم، وتم إعفاؤها، من خلال طلب إسقاط الفاتورة أو طلب مهلة مقرونة بتقرير من مكتب هندسي معتمد يوضح الجدول الزمني لبدء وانتهاء تطوير المشاريع.

وفق اللائحة الجديدة، لا يُطبّق الرسم على الأراضي الخاضعة للتطبيق، في حال إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار، إذا أكملت الجهة المُكلّفة تطوير الأرض أو بنائها خلال فترة السنة بعد سدادها للرسم، فيعاد لها ما دفعته عن تلك السنة.

تشير اللائحة إلى أنه يمكن للمُكلّف عند إصدار الرسم على أرضه التقدم بطلب مدة إضافية للتطوير. تُمنح المدة الإضافية بعد موافقة اللجنة المختصة وفق الضوابط المعتمدة.

النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء

أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية في أغسطس الماضي النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.

وفق اللائحة الجديدة، تحدد نسبة الرسم السنوي المستحق على الأرض البيضاء أو مجموعة الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية إلى 5 شرائح.

الشريحة الأولى، ذات الأولوية القصوى، رسم سنوي نسبته 10% من قيمة الأرض. والثانية برسم 7.5%، وهي ذات الأولوية العالية.

أما الشريحة الثالثة، ذات الأولوية المتوسطة، فيُفرض عليها رسم سنوي 5% من قيمة الأرض. والرابعة، هي ذات الأولوية المنخفضة ورسمها السنوي 2.5%، وفقا للنظام.

أما الشريحة الخامسة، فتضم المناطق خارج نطاق الأولويات، ولا يفرض رسم سنوي عليها، لكن تحتسب ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلّف داخل نطاق المدينة.

وحدة التحليل المالي