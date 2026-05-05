إيرادات الجملة والتجزئة في السعودية تصعد 7.3% بدعم نشاطين

ارتفع الرقم القياسي العام في السعودية للإيرادات التشغيلية لتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.3% خلال الربع الأول من 2026 على أساس سنوي، وذلك بدعم المبيعات الإلكترونية والسيارات، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

البيانات أظهرت أن إيرادات نشاط تجارة التجزئة "باستثناء المركبات والدراجات النارية" ارتفعت 9.6%، كما زادت إيرادات تجارة الجملة "باستثناء المركبات والدراجات النارية" بنسبة 5.5%، فيما ارتفعت إيرادات نشاط بيع وإصلاح المركبات والدراجات النارية 5.4%.

تعويضات المشتغلين ترتفع 10%

الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين ارتفع 10.1% خلال الربع الأول من 2026 على أساس سنوي، حيث زادت في نشاط تجارة التجزئة 11.4%، وفي نشاط بيع وإصلاح المركبات والدراجات النارية 8.2%، وارتفعت تعويضات المشتغلين في نشاط تجارة الجملة 8.1%.

نمو المبيعات الإلكترونية والسيارات

سجل المبيعات الإلكترونية ارتفاعا بنسبة 13.6% خلال الربع الأول من 2026، حيث دعم ذلك نمو مبيعات التجزئة الإلكترونية بنسبة 18.4%، ولنشاط الجملة 10%، فيما ارتفعت المبيعات الإلكترونية لنشاط بيع وإصلاح المركبات والدراجات النارية 3.2%، فيما ارتفع الرقم القياسي لمبيعات السيارات بنسبة 3.4%.



