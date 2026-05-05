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تقارير وتحليلات

إيرادات الجملة والتجزئة في السعودية تصعد 7.3% بدعم نشاطين

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الأحد 31 مايو 2026 9:4 |1 دقائق قراءة
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إيرادات الجملة والتجزئة في السعودية تصعد 7.3% بدعم نشاطين

ارتفع الرقم القياسي العام في السعودية للإيرادات التشغيلية لتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.3% خلال الربع الأول من 2026 على أساس سنوي، وذلك بدعم المبيعات الإلكترونية والسيارات، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

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البيانات أظهرت أن إيرادات نشاط تجارة التجزئة "باستثناء المركبات والدراجات النارية" ارتفعت 9.6%، كما زادت إيرادات تجارة الجملة "باستثناء المركبات والدراجات النارية" بنسبة 5.5%، فيما ارتفعت إيرادات نشاط بيع وإصلاح المركبات والدراجات النارية 5.4%.

تعويضات المشتغلين ترتفع 10%

الرقم القياسي لتعويضات المشتغلين ارتفع 10.1% خلال الربع الأول من 2026 على أساس سنوي، حيث زادت في نشاط تجارة التجزئة 11.4%، وفي نشاط بيع وإصلاح المركبات والدراجات النارية 8.2%، وارتفعت تعويضات المشتغلين في نشاط تجارة الجملة 8.1%.

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نمو المبيعات الإلكترونية والسيارات

سجل المبيعات الإلكترونية ارتفاعا بنسبة 13.6% خلال الربع الأول من 2026، حيث دعم ذلك نمو مبيعات التجزئة الإلكترونية بنسبة 18.4%، ولنشاط الجملة 10%، فيما ارتفعت المبيعات الإلكترونية لنشاط بيع وإصلاح المركبات والدراجات النارية 3.2%، فيما ارتفع الرقم القياسي لمبيعات السيارات بنسبة 3.4%.


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السعوديةالتجزئةالسياراتالمبيعاتالتجارةالإحصاء
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