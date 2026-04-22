منتدى الاستثمار الرياضي ينقل المدرجات في السعودية إلى مراكز الربحية

لم تعد الرياضة مجرد نشاط بدني في ملعب مغلق، بل أصبحت قطاعا اقتصاديا واعدا تدعمه الدولة وتراهن عليه رؤية 2030، كأحد روافد تنويع الدخل، بحسب ما ذكره مشاركون في ختام منتدى الاستثمار الرياضي في العاصمة السعودية الرياض اليوم.

أضافوا، أنه مع إعلان مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، دخلت الرياضة السعودية مرحلة جديدة، إذ تحولت الأندية من كيانات تعتمد على الدعم الحكومي إلى شركات تبحث عن الربح والاستدامة المالية.

قال لـ "الاقتصادية" مستشار رئيس مركز برنامج جودة الحياة، سلمان الخطاف، إن السعودية تشهد ضخ استثمارات بمليارات الريالات في البنية التحتية والأصول الرياضية.

السوق الرياضية واسعة ومهيأة للاستثمارات

وذكر أن السوق الرياضية واسعة ومهيأة للاستثمارات لتكون محركا للفعاليات في جميع المدن والأحياء، مضيفا أن الملاعب والأصول الرياضية أساس للمدن المستدامة والفرصة كبيرة للتوسع في هذه النماذج.

المشاركون أشارو إلى أن الصفقات لم تعد للاعبين فقط، بل للعلامات التجارية، وحقوق التسمية، وعقود الرعاية التي وصلت لعشرات الملايين.

من جانبه، كشف لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي لنادي الزلفي، عبدالله العضيب، إن النادي لديه عدة تفاهمات مع شركات عالمية للاستثمار في النادي سترى النور قريبا، فيما يسعى لجلب نحوم عالميين إلى النادي ومنافسة الـ 4 الكبار.

أشار إلى طرح فرص لإنشاء فندق لدعم الاستدامة المالية للنادي واستضافات كأس العالم، فيما يستهدف مضاعفة سعة الملعب الذي يعود ملكيته للنادي إلى 7.5 ألف مقعد.

وتستهدف رؤية 2030 رفع مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي وزيادة عدد الوظائف في القطاع، فيما لن تتحقق هذه الأهداف إلا باستثمارات نوعية من القطاع الخاص.

تأسيس نوادٍ رياضية عائلية في الرياض وجدة والدمام

بدوره، ذكر لـ "الاقتصادية"، الرئيس التنفيذي لشركة واديرا، ماجد مجدي، إن الشركة ستهدف تأسيس نوادٍ رياضية عائلية في الرياض وجدة والدمام بمساحات تصل إلى 120 ألف متر.

مجدي توقع أن تصل قيمة للشركة من الاستثمار في الأندية أكثر من 500 مليون ريال مرشحة للزيادة، منوها إلى أن الشركة تدرس مع وزارة الرياضة السعودية أكثر من مشروع لتشغيل أندية وأكاديميات مقامة.

الجلسات تناولت أهمية البيانات والتقنية والذكاء الاصطناعي في القطاع الرياضي، منوهين أنها أصبحت شريكاً أساسياً في معادلة الاستثمار الرياضي.

ويأتي ذلك من خلال تحليل البيانات باستخدام تقنيات الـ AI لمراقبة أداء اللاعب، تقيس المسافات المقطوعة، دقة التمرير، وحتى احتمالية الإصابة قبل حدوثها، وهذا يقلل الهدر المالي ويحمي "الأصول البشرية".

تمكين الذكاء الاصطناعي في القطاع الرياضي

وقال لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي لشركة فت لايف المتخصصة في التقنية الرياضية، محمد كعكي، إن الشركة تستهدف تمكين الذكاء الاصطناعي في القطاع الرياضي للمساهمة في اتخاذ القرار.

أشار كعكي إلى رفع أداء الرياضيين في أنشطتهم اليومية عبر التقنية واختصار 75% من الوقت، مضيفا أن لدى الشركة جولة استثمارية قيمتها 6 ملايين ريال تدعم نمو الشركة وإقفال جزء منها.

تطرق المشاركون في المنتدى أيضا إلى دور المرأة، مؤكدين أن دخول المرأة للقطاع الرياضي لم يكن اجتماعياً فقط، بل اقتصاديا بامتياز.

وأوضحوا أن إطلاق الدوري السعودي للسيدات، والأندية النسائية، خلق سوقاً جديداً بالكامل: ملابس رياضية، أكاديميات، رعايات، وحقوق بث خاصة.

أشاروا إلى أن تعيين سيدات في مناصب تنفيذية بالأندية والاتحادات جلب مدارس إدارية مختلفة، وركز على الحوكمة والتسويق والاستدامة.