منتدى الاستثمار الرياضي ينقل المدرجات في السعودية إلى مراكز الربحية

قال لـ "الاقتصادية" مستشار رئيس مركز برنامج جودة الحياة، سلمان الخطاف، إن السعودية تشهد ضخ استثمارات بمليارات الريالات في البنية التحتية والأصول الرياضية.
السوق الرياضية واسعة ومهيأة للاستثمارات
وذكر أن السوق الرياضية واسعة ومهيأة للاستثمارات لتكون محركا للفعاليات في جميع المدن والأحياء، مضيفا أن الملاعب والأصول الرياضية أساس للمدن المستدامة والفرصة كبيرة للتوسع في هذه النماذج.
من جانبه، كشف لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي لنادي الزلفي، عبدالله العضيب، إن النادي لديه عدة تفاهمات مع شركات عالمية للاستثمار في النادي سترى النور قريبا، فيما يسعى لجلب نحوم عالميين إلى النادي ومنافسة الـ 4 الكبار.
أشار إلى طرح فرص لإنشاء فندق لدعم الاستدامة المالية للنادي واستضافات كأس العالم، فيما يستهدف مضاعفة سعة الملعب الذي يعود ملكيته للنادي إلى 7.5 ألف مقعد.
تأسيس نوادٍ رياضية عائلية في الرياض وجدة والدمام
بدوره، ذكر لـ "الاقتصادية"، الرئيس التنفيذي لشركة واديرا، ماجد مجدي، إن الشركة ستهدف تأسيس نوادٍ رياضية عائلية في الرياض وجدة والدمام بمساحات تصل إلى 120 ألف متر.
مجدي توقع أن تصل قيمة للشركة من الاستثمار في الأندية أكثر من 500 مليون ريال مرشحة للزيادة، منوها إلى أن الشركة تدرس مع وزارة الرياضة السعودية أكثر من مشروع لتشغيل أندية وأكاديميات مقامة.
ويأتي ذلك من خلال تحليل البيانات باستخدام تقنيات الـ AI لمراقبة أداء اللاعب، تقيس المسافات المقطوعة، دقة التمرير، وحتى احتمالية الإصابة قبل حدوثها، وهذا يقلل الهدر المالي ويحمي "الأصول البشرية".
تمكين الذكاء الاصطناعي في القطاع الرياضي
وقال لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي لشركة فت لايف المتخصصة في التقنية الرياضية، محمد كعكي، إن الشركة تستهدف تمكين الذكاء الاصطناعي في القطاع الرياضي للمساهمة في اتخاذ القرار.
أشار كعكي إلى رفع أداء الرياضيين في أنشطتهم اليومية عبر التقنية واختصار 75% من الوقت، مضيفا أن لدى الشركة جولة استثمارية قيمتها 6 ملايين ريال تدعم نمو الشركة وإقفال جزء منها.