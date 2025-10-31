تخيّل أنك تجلس على طاولة أنيقة في أحد مطاعم الرياض الفاخرة، وأمامك قطعة لحم مشوية، يتجاوز سعرها راتب أسبوع كامل.

قطعة لحم ليست مجرد "ستيك" بل تجمع بين الرفاهية والطعم الشهي، ما يطرح السؤال: ما هو أغلى ستيك في الرياض، ولماذا يمتلك القيمة العالية؟

وصلت أسعار الستيك إلى مستويات غير مسبوقة جعلتها حديث عشّاق المذاق الفاخر، يتبادلون فيما بينهم أفخم الأماكن التي تقدم ستيك يتناسب مع ذائقتهم العالية التي تميّز أنواعه من أقلها جودة إلى الأعلى.

قيمته العالية تعود إلى نوع "الواجيو" التي تعني باليابانية "بقر ياباني" سلالة من الأبقار اليابانية لها جينات مميزة تجعلها تنتج دهونا متوزعة بشكل شبكي دقيق جداً داخل اللحم، وأشهر أنواع الواجيو يسمى بـ"كوبي بيف" من مدينة كوبي.

هذه الخصائص جعلت من الواجيو رمزاً عالمياً للفخامة في عالم الطعام، وهذا ما يفسر ارتفاع سعره في المطاعم مقارنة ببقية أنواع الستيك.

لم تقتصر فخامة مطاعم الرياض عند حدود قائمة الطعام الموجودة في المطعم، بل أصبح بعضها يقدم قطعة الستيك كجوهرة حقيقية، خلفها تجربة خاصة، طبق سرّي لا يدرج ضمن قائمة الطعام اليومية، سعره أغلى ويحضر من لحوم نادرة أو مستوردة بكميات محدودة، تجربته تعد استثنائية، كما ذكر الطاهي السعودي صاحب مطعم مختص في اللحوم في الرياض على صفحة حسابه "الطعام الرائع يجب أن يكون استثنائياً وممتعاً في آنٍ واحد".

تبرز مجموعة من المطاعم المشهورة بتقديم الستيك الفاخر في الرياض، وتختلف الأسعار بناء على عوامل أبرزها كما ذكر أحد الملاك لـ"الاقتصادية": "ما يحدد سعر الستيك بشكل أساسي هو تكلفة اللحم نفسه، فبعض الأماكن تسعّر بحسب الموقع حتى وإن لم تستخدم قطعة بسعر يتماشى مع سعرها، وهذا ما نراه في كثير من الفنادق الفاخرة التي تستخدم لحوما متوسطة مقابل سعر عالٍ نسبيا".

وبحسب تجارب عشّاق الستيك في الرياض وتوصياتهم المتداولة، تعد منطقة "فيا الرياض" مركزاً لأغلى القطع، حيث يقدّم مطعما Yakiniku Mafia وSpago لحم الواجيو الياباني بأسعار تراوح بين1200 و1500 ريال، فيما تصل أسعار الستيك المغطّى بالذهب إلى1500 ريال.

كما يبلغ متوسط تكلفة الكيلو الواحد من لحوم الأبقار اليابانية المستوردة في السعودية نحو 291 ريالا، وقد تصل في بعض الحالات إلى 500 ريال، مقارنةً بلحوم الأبقار البرازيلية والهندية التي تراوح أسعار الكيلو منها 14 و17 ريالا فقط.

وفي النهاية، يبقى لحم الواجيو الياباني، ولا سيما صنف "كوبي" الأغلى عالمياً، عنوان الفخامة في عالم اللحوم، وهذا يعود على طريقة تربية الأبقار بعناية فائقة وتغذية مدروسة.

هذه التفاصيل في الإنتاج هي ما تجعل لكل قطعة ستيك تجربة مختلفة، لتبرر القيمة العالية التي وصلت إليها في مطاعم الرياض.