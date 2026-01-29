ما البنوك المركزية الأكثر شراء للذهب في العالم خلال 2025؟

ارتفع صافي طلب البنوك المركزية على الذهب إلى 230 طنًا في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة 6% على أساس فصلي عن 218 طنًا في الربع السابق.

اختتم هذا الأداء القوي للربع عاما تميز بنشاط شراء مستدام، حتى مع وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

كانت مشتريات الذهب المعلنة متواضعة إلى حد ما خلال معظم العام، حيث تعاملت البنوك المركزية مع الارتفاع السريع في الأسعار، التي كسرت مستويات قياسية مرات عدة.

ارتفاع تقييمات احتياطيات الذهب يبدو أنه قد دفعه إلى اتباع نهج أكثر حذرًا، وهو ما يُبرز أن البنوك المركزية ليست غافلة عن تقلبات الأسعار، حتى مع بقاء اهتمامها الإستراتيجي طويل الأجل بالذهب راسخا.

أسهمت مشتريات الربع الأخير من العام في رفع الطلب السنوي على كمية كبيرة بلغت 863 طنا.

رغم أن هذا الرقم لم يصل إلى المستوى الاستثنائي، الذي تجاوز 1000 طن في السنوات الأخيرة، إلا أنه يظل أعلى بكثير من متوسط ​​2010-2021 السنوي، البالغ 473 طنًا.

يتوافق نشاط الشراء القوي المرصود في 2025، ولا سيما بين بنوك الأسواق الناشئة، بشكل وثيق مع التوجهات التي رصدها استطلاع مجلس الذهب العالمي السنوي للبنوك المركزية حول الذهب للعام الماضي.

البنك الوطني البولندي أكبر مشتر في 2025

أفادت 22 مؤسسة بزيادة في احتياطياتها من الذهب بنحو طن أو أكثر خلال العام؛ منها 7 بنوك مسؤولة عن الجزء الأكبر من مشتريات الذهب

إلى جانب ذلك، حظي الشراء بدعمٍ من سلسلة طويلة من المشتريات المتواضعة.

كان البنك الوطني البولندي، كعادته، أكبر مشترٍ، سواءً في الربع الأخير من العام (35 طنًا) أو في 2025.

خلال العام، أضاف البنك 102 طن آخر، ليرفع احتياطياته من الذهب إلى 550 طنًا.

ويمثل الذهب الآن 28% من إجمالي احتياطيات البنك، مقتربًا من النسبة المستهدفة المعدلة البالغة 30%، والتي رفعها من 20% في أكتوبر.

على الرغم من ذلك، أشار محافظ البنك، آدم جلابينسكي، في يناير إلى نيته زيادة احتياطيات الذهب إلى 700 طن "لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

إلا أنه لم يُحدد إطارا زمنيا لتحقيق هذا الهدف.

7 بنوك مركزية تسهم بالجزء الأكبر من مشتريات 2025

إلى جانب البنك الوطني البولندي، هناك 6 بنوك أخرى تسهم في الجزء الأكبر من مشتريات الذهب العام الماضي.

البنك الوطني الكازاخستاني، زاد حيازاته من الذهب بمقدار 17 طنًا في الربع الأخير من العام، وبـ 57 طنًا خلال العام، مسجلًا أعلى مستوى سنوي لمشترياته منذ عام 1993.

جاء هذا بعدما سمحت له وزارة الصناعة بشراء 67 طنا من الذهب في 2025.

وعلى الرغم من تعليق البنك المركزي بيع الذهب المُشترى من الإنتاج المحلي في فبراير، أشار المحافظ تيمور سليمانوف إلى أن البنك سيواصل تكديس مزيد من الذهب.

وفي يونيو، صرّح المحافظ أيضًا قائلًا: "نريد أن نبقى مشتريًا صافيًا للذهب" إلى حين انحسار التوترات العالمية.

عاد البنك المركزي البرازيلي إلى السوق العام الماضي، بعد أن كان آخر شراء له للذهب في 2021، وأضاف 43 طنًا بين سبتمبر ونوفمبر.

بذلك، ارتفع رصيد البنك البرازيلي من الذهب إلى 172 طنًا. وعلى الرغم من هذه الزيادة الكبيرة، فإن الذهب ما زال يُمثّل 7% فقط من إجمالي احتياطياته.

صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني (SOFAZ)، وهو صندوق الثروة السيادية الوحيد الذي يُفصح علنًا عن حيازاته من الذهب، استحوذ على 38 طنًا من المعدن الأصفر خلال الفترة من الربع الأول إلى الربع الثالث، ما يُسلّط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز احتياطياته. ولم تُنشر بيانات الربع الرابع حتى وقت كتابة هذا التقرير.

ظل البنك المركزي التركي مشتريًا ثابتًا طوال عام 2025، على الرغم من تقلبات السوق، حيث اشترى 27 طنًا من الذهب العام الماضي، استنادًا إلى بيانات نهاية أكتوبر، ليرتفع بذلك إجمالي حيازاته الرسمية (البنك المركزي إضافة إلى الخزانة) إلى 644 طنًا.

أضاف بنك الشعب الصيني 3 أطنان فقط في الربع الأخير، وهو أدنى ارتفاع ربع سنوي مُعلن في احتياطيات الذهب منذ الربع الأول من 2024 (طنين).

بذلك ارتفع صافي مشتريات البنك المركزي الصيني السنوية إلى 27 طنًا، ليبلغ إجمالي احتياطياته المُعلنة من الذهب حاليًا 2306 أطنان، ما يُمثل نحو 9% من إجمالي الاحتياطيات.

اشترى البنك الوطني التشيكي 20 طنًا في 2025، وهو مستوى مماثل للسنوات الثلاث السابقة. ويبلغ إجمالي احتياطياته حاليًا 72 طنًا.

يستهدف البنك المركزي التشيكي أن يصل بحجم احتياطياته من الذهب إلى 100 طن في 2028.

طلب قياسي على الذهب في 2025

تجاوز إجمالي الطلب على الذهب، بما في ذلك الاستثمار خارج البورصة والبورصات، 5 آلاف طن لأول مرة، مدفوعًا بتدفقات استثمارية ضخمة.

كما حطمت قيمة الطلب الرقم القياسي المسجل في 2024، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 45% لتصل إلى 555 مليار دولار أمريكي.

الربع الأخير القياسي يختتم عامًا استثنائيًا

اختتم الربع الأخير القياسي عامًا استثنائيًا، فقد أسهمت التدفقات الهائلة لصناديق المؤشرات المتداولة، والاستثمار الاستثنائي في السبائك والعملات، وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، في تحقيق أقوى ربع رابع على الإطلاق للطلب على الذهب.

شهد الطلب الاستثماري انتعاشا ملحوظا في 2025. فقد أضافت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب 801 طن، ثاني أكبر زيادة سنوية لها، بينما قفزت مشتريات السبائك والعملات إلى أعلى مستوى لها في 12 عامًا، مسجلة 1374 طنًا.

تباطأت مشتريات البنوك المركزية، لكنها ظلت مرتفعة تاريخيًا، حيث تمت إضافة 863 طنا من الذهب إلى الاحتياطيات الرسمية العالمية خلال العام.

أدت الأسعار القياسية إلى تراجع استهلاك الحلي الذهبية، حيث انخفض حجم الطلب 18%، بينما ارتفعت قيمته 18% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 172 مليار دولار أمريكي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الاستهلاكي.

بلغ إجمالي المعروض السنوي من الذهب مستوى قياسيًا جديدًا قدره 5002 طن. وأسهمت مكاسب طفيفة في كل من إنتاج المناجم ونشاط إعادة التدوير في هذه الزيادة التي بلغت 1%.

توقعات مجلس الذهب العالمي لعام 2026

من المتوقع أن يكون للتوترات الجيوسياسية دورٌ كبير في تحديد وضع الذهب مجددًا في 2026، ما يدعم استمرار ارتفاع الطلب من البنوك المركزية، وتدفقات الاستثمار القوية في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، والطلب القوي على السبائك والعملات الذهبية.

من المرجح أن يستمر ضعف حجم مبيعات المجوهرات، على الرغم من أن الإنفاق سيظل قويًا.