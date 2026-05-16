لماذا يعارض الأمريكيون بناء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في أحيائهم؟

ولت أيام الحرب الباردة والقلق النووي، فالأمريكيون اليوم يعارضون بناء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في أحيائهم أكثر من بناء محطة للطاقة النووية.

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "جالوب" أن 71% من البالغين في الولايات المتحدة يعارضون تشييد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في مناطقهم المحلية، حيث أعرب نصف المشاركين تقريبا 48% عن معارضتهم الشديدة.

لكن الرقم الأكثر إثارة للدهشة في الاستطلاع هو أن 53% فقط عارضوا وجود محطة طاقة نووية في أحيائهم، وهي نسبة تقل 20 نقطة مئوية تقريبا عن فئة معارضي مراكز البيانات.

ومنذ أن بدأت "جالوب" في طرح السؤال المتعلق بالطاقة النووية عام 2001، لم تتجاوز نسبة المعارضة حاجز 63%، لتأتي مراكز البيانات في أول ظهور لها وتتجاوز هذا السقف التاريخي.

وبحسب مجلة "فورتشن"، يعزو خبراء هذه المعارضة إلى غياب المعرفة بطبيعة هذه المراكز.

من جانبه، يرى قطاع التكنولوجيا أن ثمة قصورا في التسويق والتواصل الفعال لشرح الفرص الاقتصادية والعوائد التي توفرها هذه المنشآت للمجتمعات المحلية.

أيهما أقل ضررا على البيئة؟

المفارقة الساخرة تكمن في أن الطاقة النووية تنطوي على مخاطر كبرى لا توجد في مراكز البيانات، مثل احتمالات الانصهار النووي، والنفايات المشعة التي تظل خطرة لآلاف السنين.

ورغم ذلك، يخشى الأمريكيون اليوم مراكز البيانات أكثر، ربما بسبب تلاشي ذكريات رعب الحرب الباردة، ولأن أثر مراكز البيانات فوري ومرئي للسكان، ويتمثل في زيادة الضوضاء، والازدحام المروري، وارتفاع فواتير المرافق، وسحب كميات هائلة من المياه.

في المقابل، تبدو أسوأ سيناريوهات الطاقة النووية مجرد أفكار مجردة لمعظم الناس فضلاً عن أن وجودها قد جرى تطبيعه على مدى عقود.

وعلى صعيد الانبعاثات الكربونية، تعد الطاقة النووية من أقل مصادر الطاقة انبعاثاً، إذ تطلق نحو 12 جراماً فقط من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ساعة.

4.4 % من استهلاك الكهرباء لمراكز البيانات

في المقابل، خلصت دراسة نشرت في مجلة "نايتشر سستينابيليتي" إلى أن نمو الذكاء الاصطناعي وحده قد ينتج ما بين 24 إلى 44 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030، وهو ما يعادل إضافة 5 إلى 10 ملايين سيارة إلى الطرق الأمريكية.

أما بالنسبة للمياه، فكلا القطاعين يستهلكانها بكثافة. تصرف المحطات النووية مياه التبريد الساخنة التي قد تخل بالأنظمة البيئية المائية، في حين استهلكت مراكز البيانات نحو 17 مليار جالون من المياه في عام 2023.

وبحلول عام 2030، قد يعادل الطلب على المياه المدفوع بالذكاء الاصطناعي الاستهلاك السنوي لـ 6 إلى 10 ملايين مواطن أمريكي.

وتستحوذ مراكز البيانات في الولايات المتحدة حالياً على نحو 4.4% من إجمالي استهلاك الكهرباء الوطني، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 12% بحلول 2028.

ويتوقع تقرير صادر عن "بلوم إينرجي" أن يتضاعف إجمالي الطلب على الطاقة لمراكز البيانات الأمريكية من 80 إلى 150 جيجاواط، وهو ما يعادل إضافة دولة بحجم استهلاك إسبانيا للطاقة في غضون ثلاث سنوات فقط.

أزمة تواصل لا أزمة بناء

عزا نصف المعارضين موقفهم إلى الضغط الشديد على شبكات المياه والطاقة وفقدان الأراضي الزراعية، بينما أشار 22% منهم إلى مشكلات تتعلق بجودة الحياة مثل الازدحام المروري، وأعرب واحد من كل خمسة عن قلقه من ارتفاع فواتير المرافق، في حين أبدى 16% تخوفهم من الضوضاء.

ورغم أن 69 دائرة قضائية في الولايات المتحدة فرضت حظراً مؤقتاً على بناء مراكز البيانات، إلا أن هذا الحظر يكتفي بإعادة توجيه الاستثمارات إلى مناطق أخرى.

الجدوى الاقتصادية تدعم هذا التوسع بقوة، إذ إن القيمة المالية المولدة من عمليات الحوسبة من الكهرباء قد تعادل 20 إلى 100 ضعف تكلفة الطاقة المستخدمة نفسها.

وغالباً ما تكون طاقة الحوسبة محجوزة مسبقاً من الشركات المطورة لثلاث سنوات قادمة، ما يعكس حجم الطلب الهائل المتاح في السوق، والذي يدفع بعض الولايات لفرض قوانين خاصة تلزم الشركات الكبرى بدفع مبالغ تفوق استهلاكها الفعلية من الموارد دعماً للمجتمعات المحلية.