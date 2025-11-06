حققت شركة معادن السعودية، العاملة في مجال الفوسفات والألومنيوم والذهب، طفرة كبيرة في أرباحها خلال الربع الثالث متوافقة مع توقعات المحللين، مدعومة من الصعود الكبير لإيراداتها من الفوسفات والذهب، مع تراجع دور الألمنيوم.

وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، صعدت إيرادات الشركة في الربع الثالث 24% على أساس سنوي، إلى 10 مليارات ريال، مع ارتفاع أسعار وكميات البيع لمنتجاتها الثلاثة الفوسفات والذهب والألمنيوم.

توزيع الإيرادات

ارتفعت إيرادات الفوسفات والذهب بأكثر من 30%، إلا أن المساهم الأكبر في ارتفاع الإيرادات كان الفوسفات، ما رفع حصته من الإيرادات التشغيلية للشركة نقطتين مئويتين إلى 57%، كما ارتفعت حصة الذهب نقطتيين مئويتين إلى 15%، فيما تراجعت حصة الألمنيوم.

أعلى ربح في 3 أعوام

ارتفاع الأسعار والمبيعات، دفع صافي ربح الشركة للصعود 127% إلى 2.2 مليار ريال هي الأعلى في 3 أعوام.

كذلك حققت الشركة أعلى إجمالي في أكثر من 3 أعوام (13 فصلا) على الرغم من ارتفاع تكاليف الإيرادات نتيجة ارتفاع الكميات المبيعة.

مبيعات الذهب

ارتفعت مبيعات الشركة من الذهب بويترة أسرع من نمو المبيعات. ومع تسجيل الذهب مستوياته القياسية ارتفع سعر الأونصة المبيعة لدى الشركة 41% على أساس سنوي، إلى 3514 دولارا.

التوقعات المستقبلية

تتوقع الشركة زخم في إنتاج الفوسفات خلال 2025 ليتراوح بين 6.2 ألف كيلو طن متري من ثنائي فوسفات الأمونيوم.

وتحسنت ظروف سوق ثنائي فوسفات الأمونيوم مدعومة بثبات الطلب من الأسواق الرئيسية وشح المعروض العالمي بسبب تراجع القيود الصينية على الصادرات.

وتحسنت أسعار الأمونيا في الربع الثالث، لكن من المتوقع استقرار أسعار أسمدة الأمونيا مع استمرار الطلب من الأسواق الأساسية ليدعم توازن السوق في مواجهة قيود الإمدادات المتعلقة بالإنتاج بقية 2025.

أما أسعار الألمنيوم ارتفعت بشكل طفيف في الربع الثالث نتيجة تراجع حدة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية وخفض أسعار الفائدة الأمريكية ما ساعد على تحفيز الطلب، ولا تزال السوق تمر بحالة عدم اليقين على المدى القريب مع فائض المعروض لكن لا تزال الظروف مواتية على المديين المتوسط والطويل.

بينما تسير وحدة أعمال المعادن الأساسية والمعادن الجديدة تمضي على المسار الصحيح لتحقيق مدى الإنتاج لعام 2025 بين 475 و560 ألف أونصة. وارتفعت أسعار الذهب مع خفض أسعار الفائدة وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع مشتريات البنوك المركزية، بالإضافة لضع الدولار.

توقعات الأرباح

تستهدف الشركة نموا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء يتراوح بين 8 و10 أضعاف بحلول 2040.

النفقات الرأسمالية

حافظت الشركة على مدى نفقاتها الرأسمالية السنوية المتوقعة لعام 2025 عند 7.55 مليار ريال، مع تخصيص 70% منها للنفقات الرأسمالية للنمو.

وحدة التحليل المالي