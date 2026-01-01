عبد ربه منصور هادي .. حارس الشرعية الذي اختار السعودية

في اللحظة التي حبس فيها العالم أنفاسه ودوى هدير محركات طائرات عاصفة الحزم في 26 مارس 2015، كان هناك باب طائرة أخرى يفتح في قاعدة الرياض الجوية ويطل منها الرئيس اليمني الراحل عبد ربه منصور هادي الذي ظهر بابتسامة هادئة، عكست ثقة رجل الدولة ومنحت اليمنيين رسالة طمأنة بأن بلدهم في يد أمينة.

وبينما يخطو خطواته الأولى ليصافح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي استقبله بعناق حار قبل أن يسيرا معًا كان العالم قد فهم الرسالة الثانية التي جسدت لحظة تاريخية وصفتها شبكة "بي بي سي" البريطانية بأنها "دلالة على العروبة والمصير المشترك، ودلالة أيضًا على أن إنهاء الدولة اليمنية مجرد أوهام".

هدوء وثقة "هادي" لم تكن سوى صفات اكتسبها منذ طفولته، فالرجل الذي ولد في 1945 بقرية "ذكين" بمحافظة أبين، وجد نفسه منذ اللحظة الأولى في كنف عائلة تتسم بالحكمة والمسئولية إذ كان والده مزارعًا وشيخًا لقبيلته، ووسط البيئة الريفية القاسية تعلم الطفل الانضباط وهو ما ظهر عليه لاحقًا حين التحق بالمؤسسة العسكرية اليمنية 1964.

ولم يكد يتخرج حتى طار ليصقل طموحه في أعرق القلاع الحربية في العالم، وهي أكاديمية "ساندهيرست" البريطانية التي تخرج منها الملوك والرؤساء، واستكمالًا لتعليمه العسكري درس في مصر والاتحاد السوفيتي سابقًا، لتصنع منه تلك الرحلة قائدًا عسكريًا محترفًا يواجهة العواصف بهدوء الصقور.

على أرض الواقع ظهرت مهارات "عبد ربه" سريعًا، وعكس القادة الذين كانت تطيح بهم العواصف كانت كل أزمة تدفع به إلى الأمام أكثر بفضل كفاءته وقدرته على العمل بعيدًا عن الضجيج، وهذا ما أوصله إلى منصب وزير الدفاع في 1994.

وفي نفس العام انفتحت أمامه بوابة العمل السياسي بإصدار قرار تعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية الأسبق، ورغم صعوبة المرحلة لكنه آثر العمل الصامت، مبتعدًا عن صخب صراعات السلطة وهذا أكسبه وزنًا إقليميًا ودوليًا انعكس على مكانته في الداخل اليمني.

هذا الصمت كسره "عبد ربه" في 2011 مع هبوب عواصف التغيير وانزلاق بلاده إلى نحو شفا حرب اهلية، إذ توجهت الأنظار إليه بصفته قادرًا على الإنقاذ، بينما كان "هادي" الذي درس مفهوم الأمن القومي العربي جيدًا، يدرك أن دول الخليج وفي مقدمتها السعودية هي صمام أمان اليمن والعمق الأوحد الذي لا غنى عنه.

لذلك لجأ إلى قادة المملكة الذين طرحوا المبادرة الخليجية، لوضع خارطة طريق أسفرت في النهاية عن انتخاب عبد ربه منصور رئيسًا توافقيًا لليمن في فبراير 2012.

في عهد الملك سلمان انتقلت علاقة الرئيس الراحل بالرياض إلى مربع التنسيق الاستراتيجي ووحدة المصير، فإلى جانب الاستجابة العسكرية الحاسمة التي تمثلت في عاصفة الحزم لحماية الأمن القومي العربي والحفاظ على الشرعية الدستورية، كانت السعودية حاضرة في دعم مؤسسات الدولة اليمنية وقدمت الكثير من التسهيلات السياسية واللوجستية التي مكنت الحكومة من إدارة الملفات الدبلوماسية وتثبيت الاعتراف الدولي بها كحكومة شرعية.

الدور ذاته استكمله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي انحاز صراحة لكيان الدولة اليمنية، وجعل من المملكة حائط الصد الأول لأي محاولات انقلابية تستهدف تقسيم اليمن، ولم يكن ذلك مجرد مواقف بروتوكولية، بل قرارات على الأرض أبرزها حزم الدعم المالي والودائع التي تخطت الـ7 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، ما جعل الرياض ركيزة الاستقرار الأساسي للشرعية اليمنية.

في أبريل 2022، تجسدت حكمة المشير عبد ربه منصور هادي وتغليبه لمصلحة بلاده على بريق الاستئثار بالحكم، فأصدر إعلانا رئاسيا تاريخيا فوض بموجبه كامل صلاحياته الدستورية إلى مجلس القيادة الرئاسي لتوحيد الجهود وإدارة المرحلة الانتقالية، في خطوة فاجأت المجتمع الدولي فوصفها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بأنها "خطوة شجاعة ومهمة".

كما علق مجلس الأمن في بيان أكد فيه "أن الخطوة نموذج للانتقال السلمي للسلطة"، وكذلك شبكة فرانس 24 التي أشادت بحكمة "المشير" وتنازله الشجاع والتاريخي.

عقب تلك اللحظة عاش الرئيس عبد ربه منصور سنواته الأخيرة كما يحب، بعيدًا عن الأضواء ومتابعًا لتفاصيل بلاده بوقاره المعهود وصمته لكن دون أي تدخل، أما بقاؤه في المملكة فكشف عن وجه آخر له وهو وجه المحب للسعودية.

ليس فقط لكونها البلد الذي دعمته، لكن لأنها الدولة التي عاش فيها مقدرًا على المستويين الرسمي والشعبي، وهو ما تجلى بعد رحيله في 28 مايو الماضي، إذ حظى المشير الراحل بأعلى درجات التقدير الرسمي عند القيادة السعودية التي حولت نعيه من بروتوكول عزاء إلى شهادة وفاء.

الملك سلمان بعث برقية عزاء ومواساة بليغة إلى عائلة الفقيد والشعب اليمني، وزار الأمير خالد بن سلمان رفقة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عائلة الرئيس الراحل في مقرهم بالرياض لتقديم واجب العزاء قبل أن يكتب عبر حسابه على منصة إكس: "عرفت فخامته قائدًا حكيمًا وحريصًا على أمن واستقرار وطنه وتنمية ازدهاره".

أما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فجسّد أعلى مراحل التقدير بإرساله برقية عزاء واتصاله هاتفيًا بناصر عبد ربه منصور ليواسيه في وفاة والده الذي قضي عمره في خدمة بلاده وقضيتها.