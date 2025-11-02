الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.84
(-4.37%) -0.45
مجموعة تداول السعودية القابضة193.1
(-2.96%) -5.90
الشركة التعاونية للتأمين130.8
(0.15%) 0.20
شركة الخدمات التجارية العربية114.5
(-4.02%) -4.80
شركة دراية المالية5.5
(-0.72%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-1.39%) -0.50
البنك العربي الوطني23.49
(-2.61%) -0.63
شركة موبي الصناعية12.12
(6.13%) 0.70
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.34
(-2.44%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.72
(-1.98%) -0.48
بنك البلاد28.52
(-1.86%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل12.9
(-2.42%) -0.32
شركة المنجم للأغذية54.3
(-1.54%) -0.85
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.99
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.3
(-0.77%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.1
(-1.96%) -2.40
شركة الحمادي القابضة32.5
(-2.11%) -0.70
شركة الوطنية للتأمين14.15
(-1.74%) -0.25
أرامكو السعودية25.6
(-0.62%) -0.16
شركة الأميانت العربية السعودية19.09
(-1.34%) -0.26
البنك الأهلي السعودي39.4
(-1.10%) -0.44
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(-1.11%) -0.36
تقارير وتحليلات

ظلت ظروف السوق ضاغطة على هامش الـ EBITDA "الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" خلال الربع الثالث، خاصة مع نمو العرض الذي يفوق الطلب في سوق البتروكيماويات، ما نتج عنه أدنى هامش سنوي منذ 2022، عند 14.3%.

التعافي في قطاع الكيماويات لا يزال بطيئا وتدريجيا، مع استمرار البيئة الاقتصادية الضعيفة والرسوم الجمركية والتوترات التجارية في الضغط على الطلب.

الرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن الفقيه قال إن الربع الثالث أظهر "تحسنا معتدلا" في البيئة الاقتصادية ، لكن فائض الطاقة الإنتاجية في الصناعة لا يزال يضغط على الهوامش ومعدلات التشغيل، مع توقعاته استقرار المبيعات الربع الجاري مع نمو طفيف.

أرباح دون التوقعات

جاءت أرباح "سابك" خلال الربع الثالث دون توقعات المحللين مسجله أرباحا بلغت 0.4 مليار ريال، وهي أقل من الفترة المماثلة من العام السابق بنحو 56%، مع ذلك تمكنت الشركة من العودة للربحية بعد 3 فصول من الخسائر.

ستواصل الشركة خفض التكاليف ضمن برنامج إعادة الهيكلة الذي حقق 300 مليون دولار وفورات حتى الآن، كما تواصل الشركة تقييم محفظة الأصول ضمن هذا البرنامج.

" الربع الثالث عكس "تحسنا معتدلا" في البيئة الاقتصادية، لكن فائض الطاقة الإنتاجية في الصناعة لا يزال يضغط على الهوامش ومعدلات التشغيل، مع توقعات استقرار المبيعات الربع الجاري مع نمو طفيف"الرئيس التنفيذي للشركة عبد الرحمن الفقيه

السهم يتراجع

رغم عودة الشركة للربحية، فإن السهم استقبل عمليات بيع واسعة تراجع من خلالها 2.1% ليصل إلى أدنى مستوى في نحو شهر ونصف الشهر، ما يفسر خيبة أمل المستثمرين ولا سيما بخصوص التوقعات المستقبلية الأقل تفاؤلاً.

السهم يظل متراجعا منذ بداية العام بنحو 11%، ومقارنة بتراجع المؤشر العام 4.2%.

وحدة التحليل المالي

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية