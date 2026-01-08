ربع شركات "تاسي" تتداول دون قيمتها الدفترية بينها سابك وبنوك

تتداول ربع شركات سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تاسي" دون قيمتها الدفترية، بينها سابك وعدد من البنوك، بضغط رئيسي من تراجع أسعار أسهمها تزامنا مع تراجع المؤشر نحو 13% منذ مطلع 2025.

وفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، دفعت هذه التراجعات 67 شركة من شركات "تاسي" للتداول دون قيمتها الدفترية، منها 19 شركة (أكثر من الربع) شركات عقارية وصناديق عقارية متداولة.

تضم الشركات أيضا 5 شركات بتروكيماويات و15 شركة تأمين و11 شركة أسمنت، بجانب 3 بنوك لأول مرة هم "الجزيرة" و"الأول" و"الاستثمار".

يأتي استحواذ الشركات والصناديق العقارية على الحصة الأكبر من التي تتداول دون القيمة الدفترية نتيجة تضررها بشكل خاص مع أسعار التمويل المرتفعة الذي يوفر بديلا بعوائد ثابتة ومضمونة أكثر من العقارات، مثل الودائع البنكية والسندات.

بحكم نشاط الشركات العقارية عادة ما يكون لديها أصول مرتفعة، ما يجعل حقوق مساهميها كبيرة، وعليه تصبح قيمتها الدفترية مرتفعة، كون القيمة الدفترية حاصل قسمة حقوق المساهمين على عدد الأسهم، فيما حقوق المساهمين هي الفرق بين موجودات ومطلوبات الشركات.

وتتداول الأسهم دون قيمتها الدفترية متى تراجع مكرر القيمة الدفترية إلى ما دون المرة الواحدة، وبالتالي فإن مكررات القيمة الدفترية للشركات والصناديق الـ67 المذكورة أقل من مرة واحدة، بحسب إغلاقات جلسة 7 يناير الجاري، وهو أقل كثيرا من متوسط السوق البالغ 2.7 مرة.

بحسب مؤشر مكرر القيمة الدفترية، توفر الأسعار الحالية للأسهم المذكورة بعض الفرص، إلا أن التقييم الإجمالي للشركات بشكل عام يعتمد على مؤشرات مالية عدة، وليس مكرر القيمة الدفترية وحده.

ومكرر القيمة الدفترية، أي السعر إلى القيمة الدفترية، هو حاصل قسمة سعر السهم في السوق على قيمته الدفترية. بشكل عام، كلما كان المكرر أقل من مرة واحدة، كان مغريا للشراء، بشرط جودة المؤشرات المالية الأخرى، حيث إنه ليس بالضرورة أن كل سهم يتداول دون قيمته الدفترية يكون مغريا للشراء.

أكثر الشركات نزولا عن قيمتها الدفترية

جاءت شركة كهرباء السعودية أكثر الشركات انخفاضا في سعر سهمها عن قيمته الدفترية بنسبة 77 %، وصناديق الرياض ريت وميفك ريت ومشاركة ريت بنحو 50 %، فيما اللجين، أسمنت نجران، الدرع العربي، أسمنت الشمالية، وسينومي سنترز بين 40 و50%.

أسهم التصنيع، جدوى ريت الحرمين، المملكة، الخبير ريت، الخليجية العامة، دراية ريت، أسمنت الجوف، ملكية ريت، الإنماء ريت للتجزئة، أسمنت تبوك، الاتحاد، وكيان السعودية تتداول بأقل من قيمتها الدفترية بما يراوح بين 40 و30%.

بينما بقية الشركات والصناديق العقارية المتداولة يتم تداولها في السوق بسعر أقل من قيمتها الدفترية بأقل من 30%.

سابك و3 بنوك ينضمون لقائمة الشركات المتداولة دون قميتها الدفترية

انضمت شركة سابك السعودية، أكبر شركة بتروكيماويات في المنطقة، لقائمة الشركات المتداولة دون قيمتها الدفترية، بعد وصل سعر السهم خلال تداولات اليوم إلى 48.2 ريال قبل تقليص الخسائر لاحقا، فيما القيمة الدفترية للسهم بنهاية الربع الثالث من 2025 تبلغ 49.8 ريال.

تعد هذه المرة الأولى التي يتداول فيها سهم سابك دون قيمته الدفترية مع فقدان السهم نحو ثلثي قيمته آخر 4 أعوام، تزامنا مع ما تتعرض له الشركة وقطاع البتروكيماويات من ضغوط فائض المعروض وتراجع الطلب والأسعار، ما عرض نتائجها للضغوط.

في أول 9 أشهر من 2025، حققت الشركة خسائر قيمتها 4.8 مليار ريال، ما دفعها لانتهاج خطة لإعادة الهيكلة آخرها ما أعلنته اليوم من بيع عدد من عملياتها في أوروبا والأمريكيتين.

حتى الربع الأول من 2022، كانت القيمة الدفترية لسهم سابك ضعف سعر السهم السوقي، فيما كان ذروتها في 2005 عندما كان أكثر من 10 أضعاف سعر السهم، مع بلوغ القييمة الدفترية 219 ريالا حينها.

كذلك، دخل القائمة 3 بنوك لأول مرة (الأول، الاستثمار، والجزيرة) في ظل الضغوط التي تعرض لها القطاع والسوق أخيرا على الرغم من استمرار القطاع في تسجيل أرباح قياسية.

وحدة التحليل المالي