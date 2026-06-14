ثروة "ايلون ماسك" تزيد 5 ملايين دولار في الثانية من "سبيس إكس"

في وول ستريت، لا تحتاج الثروات أحيانا إلى سنوات كي تتضاعف، فقد تكفي ساعات تداول قليلة، وسهم واحد، وشركة تحمل اسما يعرفه العالم مثل "سبيس إكس".

قفز سهم الشركة حديثة الإدراج في ناسداك إلى 201.8 دولار حتى نهاية تعاملات الأمس، ليضع إيلون ماسك أمام واحدة من أكبر الزيادات النظرية في الثروة الفردية المرتبطة بطرح عام في تاريخ الأسواق.

وبناء على حصة "ماسك" تستبعد الأسهم المقيّدة غير المستحقة، فإن ارتفاع السهم منذ الطرح يضيف نظريا نحو 318 مليار دولار إلى قيمة حصته في "سبيس إكس"، بحسب تحليل "الاقتصادية".

الرقم وحده كاف لجذب الانتباه، فالزيادة النظرية في ثروة "ماسك" تعادل ثروة "لاري بيج" المشارك في تأسيس "جوجل"، ثاني أثرياء العالم، بمعنى آخر، ما أضافه صعود السهم إلى حصة ماسك منذ الطرح يكفي وحده ليصنع ثروة تضع صاحبها ثاني أثرياء العالم.

لكن هذه ليست أموالا دخلت إلى حسابه البنكي، فالحديث هنا عن ارتفاع في القيمة السوقية لحصته، لا عن سيولة نقدية محققة.

رحلة إيلون ماسك-02

ومع ذلك، يكشف الرقم حجم الرهان الذي وضعه المستثمرون على الشركة، ليس بوصفها شركة صواريخ فقط، بل منصة بنية تحتية تجمع الإطلاق الفضائي، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي، وطموحات الحوسبة المدارية.

كانت الشركة جمعت 85.7 مليار دولار في طرحها العام الأولي بعد تفعيل خيار التخصيص الزائد، عند سعر 135 دولارا للسهم، في صفقة منحت الشركة تقييما يقارب 1.78 تريليون دولار عند الإدراج.

لكن صعود السهم إلى 201.8 دولار دفع التقييم السوقي إلى 2.64 تريليون دولار، ورفع معه قيمة حصة "ماسك" الذي يبقى المستفيد الأكبر من موجة الصعود.

إيلون ماسك لا يملك فقط الحصة الاقتصادية الأكبر، بل يحتفظ أيضا بنفوذ تصويتي يمنحه قدرة فعلية على توجيه مسار الشركة.

وهنا تظهر المفارقة، المستثمرون الجدد يشترون فرصة المشاركة في صعود قيمة الشركة، لكنهم لا يحصلون على نفوذ تصويتي يوازي حجم الأموال التي ضخوها.

فهيكل الأسهم يمنح حملة الفئة "أ" صوتا واحدا للسهم، في مقابل 10 أصوات للسهم لحملة الفئة "ب"، ما يبقي السيطرة الفعلية في يد ماسك وحملة هذه الفئة.

لذلك، لا يمكن قراءة صعود السهم باعتباره مجرد ارتفاع في شركة مدرجة حديثا، بل رهان أوسع على اسم "ماسك" نفسه، وقدرته على تحويل الأفكار الكبيرة إلى أعمال قابلة للنمو.

وأيضا قدرة "سبيس إكس" في نقل قصتها من الصواريخ إلى خدمات أوسع تشمل "ستار شيب"، و"ستار لينك"، والذكاء الاصطناعي المرتبط بـ "xAI"، وربما مستقبلا أنشطة خارج الأرض، بإنشاء مستعمرة في المريخ.

وفي حال نجحت هذه الرهانات، سيكون ماسك المستفيد الأكبر ثروة أعلى، وسيطرة تصويتية باقية، وفرصة لتعويضات ضخمة مرتبطة بأهداف مستقبلية.

أما المكتتبون، فيدخلون القصة من زاوية مختلفة، فهم يحصلون على المشاركة الاقتصادية في صعود الشركة، لكن بشروط واضحة كتمويل الطموح، وقبول المخاطر، والتنازل عمليا عن القدرة على توجيه الشركة.

وحدة التحليل المالي