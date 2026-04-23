توطين القطاع الصحي يتسارع في السعودية .. قفزة بـ3 أضعاف للأطباء المصنفين

سجل القطاع الصحي في السعودية تسارعا لافتا في وتيرة توطين الكوادر الوطنية، في ظل برامج التحول الصحي، ما ينعكس على تحسن كفاءة المنظومة الصحية وارتفاع قدرتها على الاستدامة.

وشكل عدد الممارسين الصحيين المسجلين 58% في مختلف التخصصات، من إجمالي 800 ألف ممارس حتى 2026، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".

الأطباء 40% والأسنان تتجاوز معايير G20

ارتفعت نسبة الأطباء السعوديين إلى 40% في 2026، مقارنة بـ31% في 2018، مع نمو أعداد الأطباء المصنفين بنسبة 295% منذ 2015، في إشارة إلى توسع التأهيل في التخصصات الدقيقة.

وفي مهن طب الأسنان، تجاوز عدد الممارسين السعوديين 32 ألفا، بنمو 357% منذ 2015، بحسب التحليل الذي استند إلى بيانات المركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية.

فيما بلغ معدل الأطباء 107.6 لكل 100 ألف نسمة، متجاوزا متوسط دول مجموعة العشرين البالغ 77.4، تزامنا مع تراجع خريجي طب الأسنان العموميين بنحو 44% بين 2018 و2025، بما يدعم توازن السوق.

التمريض والصيدلة .. تحسن مستمر

في مهن التمريض والقبالة، تجاوز عدد الممارسين 290 ألفا، منهم 110 آلاف سعودي، مع ارتفاع نسبة التوطين إلى 38% مقارنة بـ30% في 2018، ما يعكس تحسن برامج التأهيل واستدامة الإمداد بالكفاءات.

كما ارتفعت نسبة الصيادلة السعوديين إلى 52% في 2026، مقابل 32% في 2018، ليتجاوز عددهم 25 ألف صيدلي، في مؤشر على تسارع التوطين في المهن التخصصية.

العلوم الطبية تقود التوطين

سجلت مهن العلوم الطبية أعلى نسب التوطين، حيث بلغت نسبة السعوديين 87% من إجمالي 247 ألف ممارس، مع نمو أعداد السعوديين بنسبة 179% منذ 2015، مدفوعة بالتخصصات الداعمة للتشخيص والعلاج.

توسع التدريب يرفع الجاهزية

تزامن هذا النمو مع توسع كبير في برامج التدريب، حيث ارتفعت مقاعد القبول في برامج البورد السعودي إلى 10,916 مقعدًا في 2025، بنمو 202% مقارنة بـ2018، فيما بلغ عدد المتدربين 25,876 عبر 195 برنامجا، ما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية.

التوطين في القطاع الخاص يتجاوز 55%

انعكست هذه التطورات على سوق العمل، حيث ارتفعت نسب التوطين في القطاع الصحي الخاص إلى 55% في 2026، مقارنة بـ35% في 2024 و45% في 2025، ما أسهم في تراجع أعداد الباحثين عن عمل.

وبحسب بيانات صندوق تنمية الموارد البشرية، سجل عدد الباحثين عن عمل في تخصص طب الأسنان 1009 فقط من أصل 15,279 طبيب أسنان سعودي مسجل.

وأسهمت الأكاديمية الصحية التابعة للهيئة في تدريب أكثر من 40 ألف متدرب عبر برامج منتهية بالتوظيف في أكثر من 37 مدينة، وبشراكة مع أكثر من 350 جهة، من بينهم 14.4 ألف في برنامج فني رعاية المرضى و6918 في برنامج مساعد طبيب الأسنان.

وحدة التحليل المالي