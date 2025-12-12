الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

تقارير وتحليلات

تراجع التمويل العقاري في السعودية للشهر السادس على التوالي في ديسمبر

مراد الزهراني
مراد الزهراني من الرياض
الخميس 29 يناير 2026 21:29 |1 دقائق قراءة
تراجع التمويل العقاري في السعودية للشهر السادس على التوالي في ديسمبر

تراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في السعودية خلال ديسمبر الماضي للشهر السادس على التوالي.

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استنادا إلى بيانات البنك المركزي السعودي، جاء التراجع بضغط رئيسي من تمويلات الشقق التي انخفضت بأعلى وتيرة منذ 11 شهر بمعدل 59% على أساس سنوي.

سجل حجم التمويل العقاري السكني في السعودية تراجعا بنسبة 54% على أساس سنوي عند 5.5 مليار ريال.

وزير الإسكان ماجد الحقيل خلال افتتاح

استحوذت تمويلات الفلل على 68% من الإجمالي، فيما بلغ نصيب تمويلات الشقق 26%، وذهب نحو 6% لتمويلات الأراضي.

من حيث القيمة، بلغ التمويل العقاري لقطاع الفلل نحو 3.7 مليار ريال، متراجعة- 54%، فيما ارتفع تمويل الأراضي 3% على أساس سنوي إلى نحو 346 مليون ريال.

كشفت الحكومة عن العمل على إطلاق برنامج جديد لدعم المعروض العقاري، بهدف تعزيز التوازن في السوق، وفقا لما أعلنه وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل في المؤتمر الصحافي الحكومي في الرياض.

برنامج "بناء" للتأجير، الذي ستعمل عليه الشركة الوطنية والإسكان مع شركات أخرى، يهدف إلى زيادة المعروض في السوق السعودية، التي تحتاج عاصمتها الرياض وحدها لأكثر من 360 ألف وحدة لتغذية نسب التملك.

سيسهم برنامج رسوم الأراضي كذلك في ضخ أراض أكثر للتطوير، ضمن جهود تحقيق التوازن العقاري، التي بدأت من الرياض، وفقا لما أكده الحقيل، مشيرا إلى أن جميع المدن في أنحاء السعودية ستكون تحت المراقبة لتحقيق هذا التوازن.

وحدة التحليل المالي

التمويل العقاريالقروض العقاريةالبنوك السعوديةالإسكانالتمويل
