تراجع أسعار مرافق الضيافة السعودية بنسب تصل إلى 12% بدعم المعروض

سجلت أسعار الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى في السعودية أول تراجع لها خلال الربع الرابع من 2025 على أساس سنوي، فيما تراجعت أسعار الفنادق مسجلة أعلى وتيرة تراجع في خمسة فصول.

يشير ذلك إلى دخول السوق مرحلة إعادة توازن بين العرض والطلب، خاصة مع تسارع وتيرة التوسع في الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، بحسب البيانات المتاحة.

متوسط الأسعار بين الشقق والفنادق

بلغ متوسط أسعار الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى نحو 207 ريالات بتراجع 6%، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استنادا إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

فيما بلغ متوسط أسعار الفنادق 389 ريالا مسجلة أعلى وتيرة تراجع في 5 فصول بـ 12%، ما يعكس استمرار الفجوة السعرية بين نوعي الإقامة.

ارتفاع المعروض يضغط على السوق

ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي المرافق السياحية المرخصة إلى أعلى مستوياتها عند 5.9 ألف مرفق، منها نحو 3 آلاف شقة مخدومة و2.8 ألف فندق، في وقت تتسارع الاستثمارات في القطاع، ما رفع حدة المنافسة بين المشغلين وأثر في مستويات التسعير.

على صعيد مؤشرات التشغيل، استقر معدل إشغال الشقق المخدومة عند 56% خلال الربع الرابع مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

فيما سجلت الفنادق تحسنا طفيفا ليصل معدل الإشغال إلى 57.3%، في دلالة على ارتفاع الطلب مع ميل طفيف لصالح الفنادق.

في المقابل، ارتفع متوسط مدة الإقامة إلى أعلى مستوياته، حيث بلغ 2.2 ليلة للشقق المخدومة، و3.8 ليلة للفنادق، ما يعكس تحسن جودة الإقامة وزيادة مدة بقاء الزوار.

سوق العمل تسجل مستوى قياسيا

بشأن سوق العمل، ارتفع عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية إلى 1.03 مليون مشتغل، منهم 247 ألف سعودي و783 ألف غير سعودي، فيما بلغت نسبة مشاركة الإناث نحو 13.3%، في مؤشر على توسع القطاع.

جغرافيا، استحوذت منطقة مكة المكرمة على 56% من إجمالي الفنادق بنحو 1.6 ألف فندق، وبلغ إجمالي مرافقها السياحية نحو 2.2 ألف مرفق، تلتها منطقة الرياض بنحو 1.2 ألف مرفق.

كما استحوذت مكة على 72% من الغرف الفندقية بنحو 355 ألف غرفة، ونحو 64% من إجمالي الغرف السياحية عند 380 ألف غرفة، من أصل 596 ألف غرفة في السعودية.

الرياض الأعلى في أسعار الغرف

على مستوى الأسعار، تصدرت منطقة الرياض أعلى متوسط أسعار للغرف الفندقية بنحو 845 ريالا، تلتها تبوك بـ 786 ريالا.

فيما راوحت أسعار بقية المناطق بين 235 و452 ريالا، بينما راوحت أسعار الشقق المخدومة بين 94 و261 ريالا.

وحدة التحليل المالي