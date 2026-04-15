"تاسي" يحقق أطول ارتفاع منذ 2024 والقيمة السوقية تتخطى 10 تريليونات ريال

حققت الأسهم السعودية أطول موجة ارتفاع منذ نحو عامين، بعدما وصلت مكاسبها منذ افتتاح شهر مارس نحو 14% حتى نهاية تعاملات اليوم، وارتفعت معها القيمة السوقية بما يزيد على 876 مليار ريال لتتخطى 10 تريليونات ريال.

وأسهمت جميع القطاعات في الارتفاع، فيما كان "الطاقة" و"البنوك" الأعلى دعما، بينما شهدت تزايدا في نشاط التداول، مع عودة تسجيل المؤسسات السعودية صافي شراء، وفي المقابل لا تظهر الأساسيات أنها داعمة لاستدامة الحركة الإيجابية لـ"تاسي".

موجة صعود رغم الأحداث الجيوسياسية

فضّل "تاسي" اللون الأخضر منذ بدء العمليات العسكرية في المنطقة، ليكتسب دعما من التحرك الصاعد لأسعار النفط ليتأثر به سهم "أرامكو" إلى جانب اضطراب إمدادات الغاز، ما أسهم في إعلان عدد من المصانع البتروكيماوية في آسيا "القوة القاهرة"، ما فتح مجالا للشركات المحلية للتوسع في مبيعاتها لتغطية تراجع المعروض في وقت شهدت فيه أسعار البتروكيماويات ارتفاعا.

أتاح متانة ومرونة القطاع اللوجستي في السعودية ليس للاقتصاد المحلي فحسب بل لاقتصادات دول خليجية في ممارسة تجارتها الدولية مع انحسار النقل من مضيق هرمز.

مكاسب لافتة لم تتحقق منذ 2024

بلغ ارتفاع المؤشر العام 1394 نقطة نحو 14% منذ افتتاح شهر مارس حتى نهاية تعاملات اليوم، ليصل إلى 11589 نقطة الأعلى منذ نوفمبر، فيما تعد موجة الارتفاع الحالية هي الأطول منذ يناير 2024.

خلال الموجة تداولت السوق 29 جلسة معظمها جاءت على مكاسب، بينما تمثل نحو نصف الجلسات الرابحة منذ بداية العام الجاري.

في المقابل، بلغ متوسط قيم التداول اليومية 5.8 مليار ريال، متفوقا 24% على متوسط التداولات منذ بداية العام وقبل انطلاقة المؤشر الأخيرة. بينما يعد أعلى من معدل التدولات اليومية العام الماضي البالغ 5.2 مليار ريال.

الرابحون والخاسرون في أطول موجة ارتفاع لـتاسي منذ 2024-02

تحرك مؤسسي يدعم التحرك الإيجابي

سجلت المؤسسات السعودية صافي مشتريات بقيمة 7.3 مليار ريال في مارس الأعلى منذ أكتوبر 2018 وفقا ل وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" ، مدفوعة أساسا بالجهات الحكومية التي استحوذت على نحو ثلثي المشتريات.

وذلك إلى جانب صافي شراء من الشركات السعودية بـ2.9 مليار ريال، والصناديق الاستثمارية بـ600 مليون ريال، وهو الأعلى منذ بداية 2025.

في المقابل، سجلت محافظ المؤسسات المدارة صافي مبيعات بقيمة 1.1 مليار ريال.

وتمثل هذه العودة أول صافي شراء شهري للمؤسسات السعودية بعد 4 أشهر متتالية من المبيعات، التي بلغ متوسطها 2.5 مليار ريال شهريا.

وواصلت المؤسسات السعودية نهجها خلال أبريل، مسجلة صافي تعاملات شراء بنحو 1.2 مليار ريال في الأسبوع الماضي وهي الأعلى من بين فئات المتعاملين.

"الطاقة" و"البنوك" الأعلى دعما

معظم مكاسب "تاسي" خلال الموجة الحالية جاءت من القطاعات القيادية على رأسها "البنوك" و"الطاقة" مع ارتفاعهما 14% و10% على التوالي، إلى جانب الصعود الجماعي للقطاعات وكان "الرعاية الصحية" و"إنتاج الأغذية" الأقل ارتفاعا بـ2% لكل منهما.

على صعيد مكونات المؤشر، ارتفعت 227 شركة مقابل تراجع البقية، ما يعني أن نحو 92% من الأسهم سجلت مكاسب. كما بلغ متوسط التغير 14.9%، في إشارة إلى أن الصعود كان واسع القاعدة ولم يقتصر على عدد محدود من الأسهم.

وتصدر سهم أنابيب المكاسب بارتفاع 65%، تلاه مسك 61% وبترو رابغ 60%. في المقابل، تصدر النايفات التراجعات بنسبة 10%، ثم أسمنت الجوف 7% وتسهيل 5%، ما يدل على أن الضغوط البيعية كانت محدودة وانتقائية، وليست سمة عامة للسوق خلال الفترة.

استدامة الارتفاع مرهونة بالأساسيات

من ناحية التقييمات، يتداول المؤشر عند مكرر ربحية يبلغ 18.6 مرة استنادا إلى الأرباح المحققة خلال آخر 12 شهرا، بينما ينخفض المكرر إلى 15.9 مرة وفق الأرباح المتوقعة خلال العام المقبل وفقا لبيانات "بلومبرغ"، أما مكرر الأرباح فيصل إلى 23.5 مرة عند استثناء أرامكو.

كما يبلغ عائد التوزيعات النقدية للمؤشر نحو 3.2% على أساس آخر 12 شهرا.

في المقابل، تتداول الصكوك الحكومية لأجل 10 سنوات عند 5.3%، أي أن تتداول السوق دون علاوة مخاطرة تقريبا بالاستناد إلى العائد الضمني لمكرر الأرباح البالغ نحو 5.4%، أو منخفضة عند احتساب الأرباح المتوقعة، ما يظهر أن المستثمرين يتخلون عن العوائد الخالية من المخاطر دون تعويض وهذه حالة لا تكون مستدامة عادة.

الحفاظ على المكاسب واستمراريتها يتطلب ظهور نتائج مالية للشركات تفوق التوقعات وتعدل من أساسيات السوق، إلى جانب عوامل تعزز توقعات النمو مستقبلا، أو تتراجع عوائد الدخل الثابت، وهذا قد لا يحدث قريبا بالنظر إلى تعديل توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وحدة التحليل المالي