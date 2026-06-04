بصفقات مليونية.. كبار المتداولين يقفزون بسهم "سينومي ريتيل" بالنسبة القصوى

دفعت تحركات كبار المتداولين سهم سينومي ريتيل إلى قفزة سعرية لافتة اليوم في تعاملات السوق المالية السعودية "تاسي"، بعدما أغلق مرتفعاً بالنسبة القصوى اليومية عند 14.05 ريال، بصعود يقارب 10%، وسط تنفيذ صفقات مليونية.

اللافت أن هذه الحركة جاءت من دون إعلان جوهري، وبعد نحو أسبوعين من إعلان هيئة السوق المالية إحالة عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الشركة إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ونظام الشركات. وحتى الآن، تبقى المسألة في نطاق الاشتباه والإجراءات النظامية، ولا تعني صدور حكم نهائي.

أشارت الفطيم للتجزئة للـ"الاقتصادية" في وقت سابق، إلى أن الادعاءات المشار إليها تتعلق بوقائع سابقة على دخول المجموعة كمساهم رئيسي في الشركة. وقالت الشركة، في بيان ردا على استفسارات وجهتها "الاقتصادية"، وشددت "الفطيم للتجزئة" على التزامها بمبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال المؤسسي، إلى جانب دعمها لكل ما من شأنه تعزيز استقرار الشركة واستدامة أعمالها وحماية مصالح المساهمين والشركاء التجاريين.

قراءة التداولات تكشف أن صعود اليوم لم يكن حركة عادية. السيولة ارتفعت بوضوح، والأهم أن هيكل الصفقات تغيّر. فقد بلغت قيمة التداولات نحو 75 مليون ريال، مقارنة بنحو 15.2 مليون ريال في الجلسة السابقة، أي أن القيمة قفزت بأكثر من 4 أضعاف تقريبا.

الصفقات الكبيرة حاضرة

ارتفع متوسط قيمة الصفقة من نحو 9.3 ألف ريال أمس إلى قرابة 20 ألف ريال اليوم. هذا يعني أن الارتفاع لم يكن فقط بسبب زيادة عدد الصفقات، بل بسبب دخول صفقات أكبر حجما.

الصفقات الكبيرة كانت حاضرة. في جلسة اليوم ظهرت صفقات مليونية على سينومي بصورة لم تكن موجودة في الجلسة السابقة. فقد نُفذت 8 صفقات بقيمة مليون ريال أو أكثر، بإجمالي يقارب 11 مليون ريال، مقارنةً بعدم وجود أي صفقة مليونية أمس، إذ بلغت أكبر صفقة في الجلسة السابقة نحو 602 ألف ريال فقط.

الصفقات التي تجاوزت قيمتها 100 ألف ريال استحوذت اليوم على نحو نصف قيمة التداولات، مقابل نحو 12% فقط في الجلسة السابقة. كما ارتفع عدد هذه الصفقات من 10 صفقات أمس إلى 126 صفقة اليوم. هذه الأرقام لا تكشف هوية المتداولين، لكنها تظهر بوضوح أن جزءا كبيرا من السيولة جاء عبر أوامر كبيرة ومنظمة نسبيا.

ومن بين أوضح الإشارات، أن أكبر صفقة منفردة بلغت نحو 2.6 مليون ريال عند سعر 14.05 ريال، إضافة إلى صفقات أخرى مليونية عند السعر نفسه أو بالقرب منه. إجمالا، نُفذ نحو ربع قيمة التداولات تقريباً عند 14.05 ريال، أي عند الحد الأعلى. وهذا يعني أن المشترين الكبار لم يدخلوا فقط عند مستويات منخفضة، بل قبلوا الشراء عند أعلى سعر مسموح به في الجلسة.

يذكر أن مجموعة الفطيم دخلت كمساهم إستراتيجي في سينومي ريتيل بنسبة 49.95% عبر صفقة خاصة بسعر 44 ريالا للسهم، مع ترتيبات تمويلية مرتبطة بالشركة بقيمة إجمالية 2.95 مليار ريال، منها قرض مساهم وتسهيلات بنكية لدعم الوضع المالي وسداد الالتزامات. كما صرّحت الفطيم سابقا بأنها تراجع محفظة سينومي، بما قد يشمل التخارج من العلامات غير المربحة والتركيز على رفع الربحية.

وحدة التحليل المالي