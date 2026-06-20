الصين تفرض جاذبيتها على الشركات الأجنبية رغم التحولات والمنافسة الشرسة

تتجه علامات تجارية أجنبية فاخرة ومتخصصة نحو دخول السوق الصينية أو العودة إليها، سعيا وراء اقتناص فرص النمو في هذه السوق الاستهلاكية الضخمة.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد انسحاب أو إغلاق شركات عالمية أخرى بسبب المنافسة الشرسة والتحولات المتسارعة.

وتشمل قائمة الشركات الوافدة حديثاً علامة أزياء اليوجا الأمريكية "ألو يوجا"، وسلسلة الوجبات السريعة "تكساس تشيكن"، وسلسلة المتاجر الألمانية "مولر"، إضافة إلى علامة العطور البريطانية الفاخرة "كلايف كريستيان".

في السياق، قالت كلوي هي، مديرة تصنيفات الشركات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست": "الصين تظل سوقاً أضخم وأهم من أن تتجاهلها العلامات التجارية فترة طويلة".

أوضحت أن جاذبية السوق للعلامات التجارية الشعبية تكمن في حجمها الضخم، بينما تتيح للعلامات الفاخرة والمتخصصة شريحة واسعة من المستهلكين الأثرياء والطموحين لدعم نموها، مستدركة بأن العمل في هذه البيئة ليس بالأمر السهل.

وأعلنت شركة "ألو" الأمريكية لأزياء اليوجا، المنافس الأبرز لعلامة "لولو ليمون"، دخولها الرسمي إلى الصين عبر منشور على منصة "وي شات" بعنوان "مرحباً، الصين".

تأتي هذه الخطوة عقب إثارة نقاشات واسعة عبر الإنترنت في الصين حول تحقيق فتح في الولايات المتحدة بشأن استخدام "لولو ليمون" لمواد كيميائية ضارة في ملابسها.

تحظى "ألو" بشهرة واسعة بفضل تصاميمها العصرية وتسويقها عبر المؤثرين مثل هايلي بيبر وكيندال جينر، وتتقارب أسعارها مع منافستها؛ إذ يباع بنطال اليوجا عبر الإنترنت بنحو 134 دولاراً.

أضافت هي أن انسحاب أو تقليص حجم أنشطة بعض العلامات الأجنبية يعود إلى تباطؤ النمو، والمنافسة المحلية الشديدة، والضغط على هوامش الأرباح، مشيرة إلى أن النجاح في الصين أصبح يعتمد على القدرة على التكيف المحلي وتقديم منتجات فريدة ومتميزة.

في مسار مواز، تسعى شركات أخرى لإعادة دخول السوق، مثل علامة الأزياء الأمريكية "جيس" التي أعلنت عودتها بعد شهرين فقط من إغلاق كافة متاجرها ووقف عملياتها للتجارة الإلكترونية هناك.

جاءت هذه العودة بعد تعيين وكيل رئيسي جديد في الصين يتولى عمليات التطوير والإنتاج والتوزيع.

أرجعت ساندي ليم، محللة قطاع المستهلكين في مؤسسة "إس آند بي" للتصنيفات الائتمانية، هذا التراجع المؤقت إلى استحواذ مجموعة "أوتنتيك براندز" على حصة أغلبية في العلامة، وبما أن المجموعة تتوجه لإدارة تراخيص الملكية الفكرية بدلاً من التجزئة المباشرة، فقد عادت "جيس" وفق هذا النموذج الاستثماري الجديد.

على صعيد قطاع الأغذية، تعتزم "تكساس تشيكن" افتتاح أولى فروعها في شنغهاي هذا الصيف، عبر شراكة مع مشغل محلي بهدف تطوير 600 مطعم على الأقل خلال الأعوام المقبلة.

ووصف رولاند جونزاليس، الرئيس التنفيذي للشركة، هذه الخطوة بأنها "لحظة تاريخية للعلامة التجارية في واحد من أكثر الأسواق الاستهلاكية ديناميكية وتأثيراً في العالم".

وفي قطاعي التجزئة والعطور، تعتزم سلسلة المتاجر الألمانية "مولر" افتتاح أولى فروعها في آسيا بمدينة شنغهاي لاحقاً هذا العام.

كما افتتحت علامة العطور البريطانية الفاخرة "كلايف كريستيان" أول متجر مؤقت لها في بكين، وهي العلامة الشهيرة بإرثها الملكي البريطاني التي سجلت سابقاً رقماً قياسيا في موسوعة جينيس لأغلى عطر في العالم بسعر يتجاوز 153 ألف دولار.

تأتي هذه التحركات وسط تغيرات هيكلية تشهدها البيئة الاستهلاكية في الصين، حيث يشير تقرير مشترك لشركتي "بين آند كومباني" و"ورلد بانيل" إلى تحول البلاد من مرحلة النمو السكاني السريع وارتفاع الدخل إلى مرحلة نمو أبطأ، مصحوبة بضغوط انكماشية وتراجع في ثقة المستهلكين، ما سيعيد رسم خريطة نمو السلع الاستهلاكية خلال العقد المقبل.