أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) استثمارها في صندوق سدرة الثاني للاستثمار الجريء الذي يركز على الاستثمار في الشركات الناشئة التقنية والمعتمدة على التقنية، وتديره شركة "سيدرا فينتشرز" المرخصة من هيئة السوق المالية السعودية، بحسب بيان اليوم.

وفي حين لا يقتصر الصندوق على قطاع محدد، فإنه يرى إمكانات قوية في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتقنية المالية، والتقنية العقارية، ويركز بشكل أساسي على الشركات الناشئة وذات النمو المتسارع، في مراحلها المبكرة.

وتعتبر SVC شركة استثمارية تأسست 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.

وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام، وذلك من خلال الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقالت نوره السرحان، الرئيس التنفيذي في SVC: "إن الاستثمار الجريء في المراحل المبكرة هو أول مرحلة يلتقي فيها مؤسسو الشركات الناشئة السعوديون بشركائهم المستثمرين، كما أن عمق الاستثمار في هذه المراحل المبكرة يشكّل ملامح المراحل التالية".

أضافت "استثمارنا في صندوق سدرة الثاني للاستثمار الجريء يدعم مدير صندوق يركز بشكل مباشر على دعم مؤسسي الشركات التقنية الناشئة السعودية في تلك المرحلة، ما يسهم في زيادة وفرة رأس المال المتخصص المتاح لهم، ويعزز من دور القطاع الخاص كمحرك أساسي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030".

من جانبه، ذكر الشريك الإداري في سيدرا فينتشرز، هيثم الفريح: "تشهد السعودية بروز بعض من أكثر روّاد الأعمال طموحاً وأهم الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة، واستثمار SVC، الذي يقترن بالطلب العالي من المستثمرين المؤسساتيين الذي أدّى إلى تجاوز حجم الاكتتاب في الصندوق الثاني، يعزز قناعتنا بقوة سوق السعودية وقدرتنا على اكتشاف روّاد الأعمال الاستثنائيين في مراحل مبكرة".

تابع "نسعى في الصندوق الثاني إلى مشاركة روّاد الأعمال رحلة نموّ أعمالهم عبر توفير رأس المال والخبرات وإتاحة الوصول إلى شبكتنا من المستثمرين والخبراء والشركاء الإستراتيجيين، مع التزامنا بنهجٍ منضبط لتحقيق عوائد جذّابة على المدى الطويل لمستثمرينا."



