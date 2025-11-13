ضاعفت شركة "الرمز للعقارات" المزمع طرحها في سوق الأسهم السعودية الرئيسية تاسي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع ارتفاع الإيرادات وخفض نسبة التكاليف منها.

وفق وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، فقد ارتفعت إيرادات الشركة 17% في الأشهر التسعة الأولى من 2025 إلى نحو 863 مليون ريال، مدعومة بشكل رئيس من بيع مشاريع تحت التطوير، 220% عبر بيع قطعتي أرض في مشروع طريق الملك عبدالعزيز في مكة لصندوق رمز الحجاز، الذي دفع إجمالي الربح أيضا للنمو 87%، ولا سيما مع تقلص حصة التكاليف من الإيرادات 11 نقطة مئوية إلى 72%.

تضاعف الربح التشغيلي والأرباح الصافية في الفترة ذاتها مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لينمو الربح التشغيلي 113% إلى 199 مليون ريال، وصافي الربح 132% إلى نحو 243 مليون ريال.

توزيع الإيرادات

شكلت إيرادات بيع مشاريع تحت التطوير النصيب الأكبر من إيرادت الشركة في الأشهر التسعة الأولى من 2025، بما يمثل 64% من الإجمالي، بنحو 553 مليون ريال.

يشمل هذا قطعتي أرض في مشروع طريق الملك عبدالعزيز في مكة لصندوق رمز الحجاز، بينما 23% إيرادات تطوير عقاري للغير، و7% من البيع على الخارطة.

توزيع الأرباح

توزع الشركة 30 مليون ريال سنويا على مساهميها، ما مثل 21% من أرباحها عام 2022 و24% في 2023، و19% لعام 2024.

كبار المساهمين

الشركة مملوكة بشكل رئيسي لعائلة الرشيد.

يملك رشيد الرشيد 80% من الشركة قبل الطرح، ونحو 3.9% لكل من عبدالملك وراكان وهارون الرشيد، ثم 2.5% لفاطمة الرشيد، و1.9% لكل من هيا وموضي وسارة الرشيد.

متحصلات الطرح

ستقوم الشركة باستخدام 37% من متحصلات الطرح لتطوير المشاريع، واستخدام 36 % لتمويل استثمارات المجموعة في صناديق العقارات الجديدة لتطوير مشاريع معينة.

وستكون 23 % متاحة للمجموعة لأغراضها العامة وسيتم استخدام 4 % لتغطية النفقات المتعلقة بالطرح العام الأولي.

معلومات الطرح

تنوي الشركة طرح أسهمها في السوق السعودية الرئيسية، عبر إصدار 12.86 مليون سهم جديد، تمثل 30 % من رأسمال الشركة بعد زيادته.

سيرتفع رأسمال الشركة من 300 مليون ريال حاليا إلى 428.6 مليون ريال بعد الطرح موزعا على 42.9 مليون سهم.

تبدأ فترة الطرح من يوم الأحد 7 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى الساعة 3 مساء يوم الثلاثاء الموافق التاسع من الشهر ذاته.

وحدة التحليل المالي