أعلنت شركة الجزيرة للأسواق المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح العام الأولي المحتمل لشركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة ""سي جي إس"" النطاق السعري للطرح بين 9.5 ريال و10 ريالات للسهم الواحد، ما يقيم الشركة عند مليار ريال وفقا للحد الأعلى لسعر الطرح، فيما تبلغ قيمة الاكتتاب نحو 300 مليون ريال.

تبدأ اليوم فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة في الطرح العام الأولي للشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية وتستمر يومين حتى 11 نوفمبر الجاري، فيما يبدأ اكتتاب الأفراد 26 نوفمبر ويستمر يومين حتى 27 من الشهر ذاته.

تطرح الشركة 30 مليون سهم، تمثل 30% من رأسمال الشركة البالغ 100 مليون ريال والمقسم إلى 100 مليون سهم، بقيمة اسمية ريال للسهم، تم تخصيص 20% (6 ملايين سهم) منها للمكتتبين الأفراد.

يشار إلى أن الشركة تأسست في 1977، ويتمثل نشاطها الرئيسي في النقل المبرد، والتبريد، والحلول المخصصة وهي الوحدات القابلة للتخصيص، وخدمات ما بعد البيع.

ab-1

67 % من إيرادات الشركة من قطاع النقل المبرد

الشركة مملوكة قبل الاكتتاب مناصفة بين شركة دار عصمت عبد الصمد السعدي القابضة وشركة جي كيه جي كي جروننفلدر إنترناشيونال، فيما ستصبح حصة كل منهما 35% بعد الطرح.

تأتي 67% من إيرادات الشركة من قطاع النقل المبرد، ثم 22% من التبريد، وفيما 16% من خدمات ما بعد البيع.

ارتفعت أرباح الشركة 66% خلال التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر 2024 إلى 49.2 مليون ريال، بدعم زيادة الإيرادات والهامش الإجمالي.

تضم الجهات المستلمة للطرح، الجهات المستلمة: دراية المالية، الجزيرة كابيتال، بي إس إف، الراجحي المالية، الأهلي كابيتال، الرياض المالية، البلاد المالية، الاستثمار كابيتال، الإنماء المالية، يقين، الخبير المالية، الأول للاستثمار، سهم، جي آي بي كابيتال، مشاركة، المجموعة المالية هيرمس السعودية، وعوائد.

تضم الجهات المستلمة للطرح كلا من: دراية المالية، الجزيرة كابيتال، بي إس إف، الراجحي المالية، الأهلي كابيتال، الرياض المالية، البلاد المالية، الاستثمار كابيتال، الإنماء المالية، يقين، الخبير المالية، الأول للاستثمار، سهم، جي آي بي كابيتال، مشاركة، المجموعة المالية هيرمس السعودية، وعوائد.