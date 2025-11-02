أعلنت شركة المسار الشامل للتعليم اليوم عن النطاق السعري للطرح بين 18.50 ريال و19.50 ريال للسهم الواحد، ما يقيم الشركة عند ملياري ريال وفقا للحد الأعلى لسعر الطرح، فيما تبلغ قيمة الاكتتاب نحو 600 مليون ريال.

تبدأ اليوم فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة في الطرح العام الأولي للشركة في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وفق نشرة إصدار الشركة، صافي متحصلات الطرح ستذهب إلى شركة أمانات القابضة للتعليم والرعاية الخاصة المحدودة بصفتها المساهم البائع، ولن تتلقى الشركة أي أموال من صافي متحصلات الطرح.

"المسار الشامل للتعليم" مملوكة بالكامل من شركة "أمانات القابضة"، فيما ستتقلص حصتها إلى 70% بعد الطرح.

تنوي الشركة طرح 30.72 مليون سهم من أسهمها في السوق الرئيسية تمثل 30% من رأسمالها البالغ 1024.01 مليون ريال موزعة إلى 102.40 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد.

وتبدأ فترة الطرح للأفراد الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري وتستمر 3 أيام، علما بأن الشركة قد أعلنت تخصيص 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين الأفراد بنحو 9.22 مليون سهم.