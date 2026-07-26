سجلت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية إيرادات فصلية قياسية تجاوزت 4 مليارات ريال خلال الربع الثاني من 2026، بنمو سنوي بلغ 18.4%، متفوقة بشكل طفيف على متوسط توقعات المحللين التي جمعتها بلومبرغ.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 21.4% إلى 1.04 مليار ريال، أعلى من التوقعات 7.1%، في إشارة إلى تحسن أقوى من المتوقع في كفاءة التشغيل.

في المقابل، نما صافي الربح 12.1% إلى 662.7 مليون ريال، لكنه جاء أقل من التوقعات 1.2%، ما يكشف أن التحسن التشغيلي لم ينتقل بالكامل إلى الربح النهائي.

إيرادات الحبيب الربعية-02

النمو ينتقل من إضافة الأسرة إلى رفع استخدامها

تبدو نتائج الربع الثاني مختلفة عن مرحلة التوسع السابقة ، جاء نمو الإيرادات من رفع استخدام الأصول القائمة وزيادة أعداد المراجعين، والاستفادة من توسيع الطاقة التشغيلية.

بلغت إيرادات المجموعة لكل سرير نحو مليون ريال خلال الربع، مقابل أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنحو 260.5 ألف ريال وصافي ربح 165.7 ألف ريال لكل سرير.

المؤشرات السابقة تشير إلى نمو الإيرادات جاء مماثلا تقريبا في نمو الإيراد لكل سرير، بينما زاد EBITDA لكل سرير بوتيرة أسرع، ما يظهر بداية ظهور رافعة تشغيلية مع ارتفاع استخدام الطاقة المضافة خلال موجة التوسع السابقة.

المستشفيات تقود النمو والصيدليات تستفيد

ظل قطاع المستشفيات المحرك الرئيسي للنمو، مدعوما بارتفاع أعداد المراجعين وتحسن مستويات الاستخدام، مسجلا نموا بواقع 17.1%، فيما استفادت الصيدليات من زيادة الحركة داخل شبكة المجموعة.

كما أدى نمو المراجعين إلى زيادة الطلب على منتجات الأدوية والخدمات المصاحبة التي نمت بواقع 21.6% لتصل إلى 844 مليون ريال أو ما يعادل 21.1% من الإيرادات الفصلية، ما عزز القيمة الاقتصادية لكل مراجع داخل منظومة الحبيب.

بلغ هامش الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على الإيرادات الإضافية نحو 29.6%، وهو أعلى من الهامش في الفترة المقارنة، ما يظهر رافعة تشغيلية إيجابية، فكل ريال إضافي من الإيرادات أصبح يضيف ربحا تشغيليا بمعدل أعلى، نتيجة توزيع الرواتب والصيانة والإدارة والتقنية على قاعدة إيرادات أكبر.

ارتفاع تشغيل المستشفيات -02

التحسن التشغيلي لم يصل كاملا إلى صافي الربح

ارتفع هامش الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 26.01%، كما تحسن هامش التشغيل إلى 19.23%. لكن هامش صافي الربح تراجع إلى 16.54%، وانخفضت نسبة تحويل الأرباح قبل الفوائد والإهلاك إلى صافي ربح إلى 63.6% من 68.9%.

توضح هذه الفجوة أن المستشفيات الجديدة بدأت رفع الأرباح التشغيلية، لكن الاستهلاك والمصروفات ما زالت تحد من انتقال النمو إلى صافي الربح.

ليظهر ذلك في أداء النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الإيرادات 13.8% بينما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنحو 13.2%، مقابل نمو صافي الربح 1.6% فقط.