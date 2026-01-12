الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.06
(-0.49%) -0.04
مجموعة تداول السعودية القابضة148.7
(5.24%) 7.40
الشركة التعاونية للتأمين119.3
(4.28%) 4.90
شركة الخدمات التجارية العربية126
(5.26%) 6.30
شركة دراية المالية5.07
(-1.36%) -0.07
شركة اليمامة للحديد والصلب36.06
(-0.22%) -0.08
البنك العربي الوطني21.44
(1.08%) 0.23
شركة موبي الصناعية11
(-1.79%) -0.20
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.34
(-2.20%) -0.66
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.42
(-0.41%) -0.08
بنك البلاد24.95
(-0.52%) -0.13
شركة أملاك العالمية للتمويل11.25
(1.63%) 0.18
شركة المنجم للأغذية52.95
(0.86%) 0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.25
(1.49%) 0.18
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55
(0.09%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية113.9
(-0.70%) -0.80
شركة الحمادي القابضة27.48
(0.51%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين13.25
(1.45%) 0.19
أرامكو السعودية24.92
(2.72%) 0.66
شركة الأميانت العربية السعودية16.44
(-0.42%) -0.07
البنك الأهلي السعودي42
(2.69%) 1.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.92
(-0.14%) -0.04
تقارير وتحليلات

التمويل الاستهلاكي يحسن هوامش "اكسترا" ويعيدها للنمو بـ6% دون المخصص

إكرامي عبدلله
إكرامي عبدلله من الرياض
الاثنين 12 يناير 2026 15:22 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
التمويل الاستهلاكي يحسن هوامش "اكسترا" ويعيدها للنمو بـ6% دون المخصص

دفع "التمويل الاستهلاكي" أرباح شركة اكسترا المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، إلى العودة إلى النمو 6% وتسجيلها مستوى قياسي في الربع الرابع 2025، كما دعم تحسن هوامش الأرباح وبلوغ أعلى مستوياته تاريخيا لهامش إجمالي الربح.

نمت أرباح الشركة 6% بعد استثناء المخصص الذي تم عكسه في الربع الرابع 2024، فيما ارتفعت الأرباح بشكل طفيف بدون خصمه، لتسجل الأرباح 158 مليون ريال.

وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، جاء ذلك رغم تباطؤ النمو في الإيرادات إلى أدنى مستوى في 8 فصول عند 6.8% على أساس سنوي، عند 1.79 مليار ريال لتأتي أقل من متوسط توقعات المحللين البالغة 1.83 مليار ريال.

نمو الإيرادات جاء مدفوعا بنمو إيرادات التمويل الاستهلاكي 17.6% مع نمو محفظته 27%، فيما نما قطاع التجزئة 5.5% مع الحملات الترويجية المكثففة للشركة.

مع نمو التمويل الاستهلاكي بوتيرة أسرع من التجزئة، زادت حصة الأول إلى 11.4% من 10% في الفترة المقارنة من 2024، فيما تراجعت حصة التجزئة إلى 88.7% نزولا من 89.7%.

إكسترا

أرباح "إكسترا" تنمو 5.6% خلال 2025 بدعم زيادة الإيرادات

نما صافي أرباح "إكسترا" السعودية العاملة في قطاع الأجهزة...

Mon, 12 2026

تباطؤ نمو الربح التشغيلي في الربع الرابع

ارتفع الربح التشغيلي للشركة 3% إلى مستوى قياسي أيضا عند 203 ملايين ريال، لكنه أقل من التوقعات، مع تباطؤ النمو إلى أقل وتيرة من 8 فصول.

هامش ربح إجمالي قياسي بدعم التمويل الاستهلاكي

مع النمو في إجمالي الربح 12% نتيجة زيادة تكاليف المبيعات بأقل وتيرة في 7 فصول، سجل هامش إجمالي الربح في الربع الرابع أعلى مستوى منذ إدراج الشركة عند 27%، وفق بيانات بلومبرغ.

كذلك تحسن هامش الربح التشغيلي والصافي لأعلى مستوى في 4 فصول عند 11.4% و8.8% على التوالي.

صورة أرشيفية :

كيف تفاعلت الأسواق بعد فتح تحقيق مع رئيس "الفيدرالي" الأمريكي؟

يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)...

Mon, 12 2026

أقل مكرر الربحية لكن السهم يتفاعل سلبا 

نمو أرباح اكسترا دفع مكرر ربحيتها للانخفاض إلى 12.3 مرة مقابل 13.1 مرة بنهاية الربع الثالث من 2025 والربع الرابع 2024. 

مكرر الأرباح بنهاية الربع الرابع هو الأقل منذ عام 2016، وهي البيانات المتاحة من بلومبرغ. 

إلى ذلك، تفاعل السهم سلبا مع إعلان نتائج اليوم، بتراجع بنحو 2% إلى 85 ريال في ظل كون النتائج أقل من التوقعات.

وحدة التحليل المالي

التعريفات
اكستراالتجزئةتجارة إلكترونيةتمويل
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية