التمويل الاستهلاكي يحسن هوامش "اكسترا" ويعيدها للنمو بـ6% دون المخصص

دفع "التمويل الاستهلاكي" أرباح شركة اكسترا المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، إلى العودة إلى النمو 6% وتسجيلها مستوى قياسي في الربع الرابع 2025، كما دعم تحسن هوامش الأرباح وبلوغ أعلى مستوياته تاريخيا لهامش إجمالي الربح.

نمت أرباح الشركة 6% بعد استثناء المخصص الذي تم عكسه في الربع الرابع 2024، فيما ارتفعت الأرباح بشكل طفيف بدون خصمه، لتسجل الأرباح 158 مليون ريال.

وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، جاء ذلك رغم تباطؤ النمو في الإيرادات إلى أدنى مستوى في 8 فصول عند 6.8% على أساس سنوي، عند 1.79 مليار ريال لتأتي أقل من متوسط توقعات المحللين البالغة 1.83 مليار ريال.

نمو الإيرادات جاء مدفوعا بنمو إيرادات التمويل الاستهلاكي 17.6% مع نمو محفظته 27%، فيما نما قطاع التجزئة 5.5% مع الحملات الترويجية المكثففة للشركة.

مع نمو التمويل الاستهلاكي بوتيرة أسرع من التجزئة، زادت حصة الأول إلى 11.4% من 10% في الفترة المقارنة من 2024، فيما تراجعت حصة التجزئة إلى 88.7% نزولا من 89.7%.

تباطؤ نمو الربح التشغيلي في الربع الرابع

ارتفع الربح التشغيلي للشركة 3% إلى مستوى قياسي أيضا عند 203 ملايين ريال، لكنه أقل من التوقعات، مع تباطؤ النمو إلى أقل وتيرة من 8 فصول.

هامش ربح إجمالي قياسي بدعم التمويل الاستهلاكي

مع النمو في إجمالي الربح 12% نتيجة زيادة تكاليف المبيعات بأقل وتيرة في 7 فصول، سجل هامش إجمالي الربح في الربع الرابع أعلى مستوى منذ إدراج الشركة عند 27%، وفق بيانات بلومبرغ.

كذلك تحسن هامش الربح التشغيلي والصافي لأعلى مستوى في 4 فصول عند 11.4% و8.8% على التوالي.

أقل مكرر الربحية لكن السهم يتفاعل سلبا

نمو أرباح اكسترا دفع مكرر ربحيتها للانخفاض إلى 12.3 مرة مقابل 13.1 مرة بنهاية الربع الثالث من 2025 والربع الرابع 2024.

مكرر الأرباح بنهاية الربع الرابع هو الأقل منذ عام 2016، وهي البيانات المتاحة من بلومبرغ.

إلى ذلك، تفاعل السهم سلبا مع إعلان نتائج اليوم، بتراجع بنحو 2% إلى 85 ريال في ظل كون النتائج أقل من التوقعات.

وحدة التحليل المالي