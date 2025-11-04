حققت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، تدفق نقدي حر خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 88.4 مليار ريال، وبزيادة بلغت 7% على أساس سنوي، مسجله بذلك أعلى مستوى خلال 7 فصول.

الشركة أعلنت اليوم تحقيقها صافي ربح خلال الربع الثالث عند 101 مليار ريال وهي أقل من الفترة المماثلة من العام السابق بنحو 2.2% وأرباح معدله عند 104.9 مليار ريال، لتأتي بذلك أفضل من متوسط توقعات المحللين.

جاء نمو التدفق النقدي الحر بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي النقد من أنشطة التشغيل وانخفاض النفقات الرأسمالية، وذلك على أساس سنوي.

الشركة تستخدم التدفقات الحرة لتقيم حجم النقد المتوفر لديها لأنشطة التمويل وكذلك من أجل توزيعات الأرباح، وتعرف الشركة التدفقات النقدية الحرة بأنها صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل بعد خصم النفقات الرأسمالية.

"أرامكو" أعلنت مؤخرا، اعتماد آلية جديدة لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء، إضافة إلى الأرباح الأساسية المستدامة والمتزايدة التي تقوم الشركة بتوزيعها حاليا و تنوي المحافظة عليها.

الشركة تستهدف أن تبلغ تلك الأرباح المرتبطة بالأداء ما نسبته 70% من التدفقات النقدية الحرة السنوية، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية.