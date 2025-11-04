الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.84
(-4.37%) -0.45
مجموعة تداول السعودية القابضة193.1
(-2.96%) -5.90
الشركة التعاونية للتأمين130.8
(0.15%) 0.20
شركة الخدمات التجارية العربية114.5
(-4.02%) -4.80
شركة دراية المالية5.5
(-0.72%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-1.39%) -0.50
البنك العربي الوطني23.49
(-2.61%) -0.63
شركة موبي الصناعية12.12
(6.13%) 0.70
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.34
(-2.44%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.72
(-1.98%) -0.48
بنك البلاد28.52
(-1.86%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل12.9
(-2.42%) -0.32
شركة المنجم للأغذية54.3
(-1.54%) -0.85
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.99
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.3
(-0.77%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.1
(-1.96%) -2.40
شركة الحمادي القابضة32.5
(-2.11%) -0.70
شركة الوطنية للتأمين14.15
(-1.74%) -0.25
أرامكو السعودية25.6
(-0.62%) -0.16
شركة الأميانت العربية السعودية19.09
(-1.34%) -0.26
البنك الأهلي السعودي39.4
(-1.10%) -0.44
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(-1.11%) -0.36
تقارير وتحليلات

حققت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، تدفق نقدي حر خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ 88.4 مليار ريال، وبزيادة بلغت 7% على أساس سنوي، مسجله بذلك أعلى مستوى خلال 7 فصول.

الشركة أعلنت اليوم تحقيقها صافي ربح خلال الربع الثالث عند 101 مليار ريال وهي أقل من الفترة المماثلة من العام السابق بنحو 2.2% وأرباح معدله عند 104.9 مليار ريال، لتأتي بذلك أفضل من متوسط توقعات المحللين.

جاء نمو التدفق النقدي الحر بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي النقد من أنشطة التشغيل وانخفاض النفقات الرأسمالية، وذلك على أساس سنوي.

الشركة تستخدم التدفقات الحرة لتقيم حجم النقد المتوفر لديها لأنشطة التمويل وكذلك من أجل توزيعات الأرباح، وتعرف الشركة التدفقات النقدية الحرة بأنها صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل بعد خصم النفقات الرأسمالية.

"أرامكو" أعلنت مؤخرا، اعتماد آلية جديدة لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء، إضافة إلى الأرباح الأساسية المستدامة والمتزايدة التي تقوم الشركة بتوزيعها حاليا و تنوي المحافظة عليها.

الشركة تستهدف أن تبلغ تلك الأرباح المرتبطة بالأداء ما نسبته 70% من التدفقات النقدية الحرة السنوية، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية.

التعريفات
أرامكوالسعودية
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية