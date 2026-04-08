الاحتياطي الأجنبي السعودي يغطي الواردات لعامين متجاوزًا العالمي

تظهر البيانات الرسمية قدرة كبيرة لدى السعودية على تحمل الصدمات مستفيدة من احتياطيات أجنبية ضخمة تغطي وارداتها لفترة مريحة للغاية، تتفوق بها على المعدل العالمي عدة مرات، وتضعها في صدارة دول مجموعة العشرين في هذا المعدل.

الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية تكفي لتغطية وارداتها لنحو 22 شهرا، ما يعادل 3 أضعاف المعدل العالمي تقريبا البالغ نحو 6 أشهر، وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية".

المخزون الهائل من النقد الأجنبي السعودي الأكبر عربيا وشرق أوسطيا، يمنح الحكومة القوة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.

من جهة أخرى، تساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة في حال الحاجة إليه، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما يُمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.

وتشمل الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية في الخارج 10% خلال يناير الماضي على أساس سنوي إلى نحو 1.78 تريليون ريال (نحو 476 مليار دولار)، فيما زادت الواردات 7% في الشهر نفسه مقارنة بيناير من 2025، لتصل إلى نحو 81.4 مليار ريال (نحو 22 مليار دولار).

يمثل معدل التغطية في يناير الماضي ارتفاعا عن نظيره السابق (ديسمبر 2025) والمقارن (يناير 2025)، حيث بلغ المعدل فيهما نحو 21 شهرا. كما يعد معدل يناير الماضي الأعلى خلال 8 أشهر مع الاستفادة من ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.

تهدف الحكومة السعودية عادة إلى تعزيز المركز المالي للبلاد بالحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات لتعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات، ما دفعها لعدم السحب من الاحتياطيات رغم تسجيل الميزانية عجوزات متواصلة أخيرا، والتوجه للاستدانة بديلا لذلك، ما منحها أكبر احتياطيات في العالم العربي والشرق الأوسط.

كانت الحكومة السعودية قد سحبت 200 مليار ريال خلال 3 أشهر من كورونا (فبراير ومارس وأبريل 2020)، كان منها 150 مليار ريال تم تحويلها لصندوق الاستثمارات العامة لاقتناص الفرص في الأسواق العالمية مع الانهيارات التي شهدتها، بجانب زيادة الإنفاق الحكومي لدعم القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.

الأعلى بين دول مجموعة العشرين

تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين باحتياطيات أجنبية تغطي الواردات بنحو 22 شهرا، ثم روسيا واليابان بنحو 20 شهرا لكل منهما. خلفها تأتي الصين والبرزيل بـ14 و16 شهر على التوالي، أما الهند وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وإندونيسيا بين 7 و6 أشهر.

على الجانب الآخر، تأتي الولايات المتحدة و3 دول أوروبية الأقل في المعدل بحيث تغطي احتياطياتها أقل من واردات شهر واحد، وذلك نظرا لعدم حاجتها لاحتياطيات بالعملات الأجنبية كون عملتيهما الدولار واليورو هما الأقوى في العالم بخلاف دول العالم الأخرى.

لماذا الاحتياطيات الأجنبية مهمة؟

للاحتياطي الأجنبي، أهمية كبيرة للدول وهو مقياس رئيس على قدرة الدولة على تغطية الواردات، ومن فوائد الاحتياطي الأجنبي زيادة المرونة بالسياسة النقدية للدولة صاحبة الاحتياطيات، كما يدعم الثقة كذلك في سعر صرف العملة الوطنية للدول.

وعلى صعيد سياسات البنك المركزي للدولة صاحبة الاحتياطيات، فإنه يمنحها القدرة على التدخل بكفاءة في سوق الصرف ومقاومة أي ضغوط خارجية على عملته، ما يسهم في استقرار سعر صرف العملة الوطنية، ويوجد مناخا اقتصاديا مستقرا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في حالة الدول التي تعتمد سعر صرف مرن وليس ثابتا.

وحدة التحليل المالي