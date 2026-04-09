الإنتاج الصناعي السعودي ينمو للشهر الـ20 بدعم الأنشطة النفطية

واصل مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية نموه للشهر الـ20 على التوالي خلال فبراير، مرتفعا بنسبة 8.9% على أساس سنوي، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" جاء هذا الأداء بدعم من زيادة الإنتاج النفطي في السعودية إلى نحو 10.1 مليون برميل يوميا خلال فبراير، ما انعكس على نمو نشاط التعدين بنسبة 13% على أساس سنوي، ليظل المحرك الرئيسي للمؤشر.

في المقابل، أظهرت الأنشطة غير النفطية تباطؤا نسبيا، حيث ارتفعت بأدنى وتيرة في 10 أشهر عند 2.4%، في إشارة إلى تفاوت زخم التعافي بين القطاعات المختلفة.

وعلى مستوى الصناعة التحويلية، سجل النشاط نموا سنويا بنسبة 3.6%، مدعوما بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.2%، إلى جانب نمو نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.5%، ما يظهر استمرار الطلب على المنتجات المرتبطة بالطاقة والصناعات الأساسية.

إلا أن الأداء الشهري أظهر بعض التباين، حيث انخفض مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، متأثرًا بتراجع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.8%، إضافة إلى انخفاض نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.4%.

1660 ترخيصا صناعيا جديدا في السعودية خلال 2025

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 1660 ترخيصا صناعيا جديدا خلال 2025، باستثمارات 76 مليار ريال، فيما يقدر إجمالي الوظائف التي ستوفرها 34.9 ألف وظيفة.

فيما بلغ عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال العام ذاته 1200 مصنع، بحجم استثمارات يزيد على 31 مليار ريال، وبقوى عاملة تقدر بـ 45.5 ألف، ما يؤكد تسارع وتيرة دخول المشاريع الصناعية حيز التشغيل الفعلي، ويظهر زيادة جاذبية القطاع الصناعي للاستثمارات المحلية والعالمية.

وحدة التحليل المالي