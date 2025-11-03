تراجعت الأسهم السعودية بنهاية تداولات اليوم الإثنين 0.46% ليصل مؤشر تاسي إلى 11484 نقطة، وهو المستوى الأدنى في أكثر من شهر، مع تسجيل شركات قيادية نتائج دون التوقعات.

تراجع السوق جاء بضغط من أسهم "أكوا باور" و"أرامكو" و"علم" وسابك، ولا سيما "أكوا باور" الذي تراجع 4.8% ليغلق عند 235.6 ريال بعد تحقيق نتائج دون التوقعات للربع الثالث من العام الجاري.

سهم أرامكو السعودية تراجع 0.2% بعد توجه تحالف "أوبك+" لوقف زيادة الإنتاج بدءا من مطلع العام المقبل.

"علم" تراجع سهمها 8.6% إلى 850 ريالا بعد تحقيق نتائج دون التوقعات في الربع الثالث.

كما تراجع سهم "سابك" 1.8% بعد الإعلان أمس عن أرباح دون التوقعات.

كان مؤشر تاسي قد تراجع في جلستي الخميس والأحد بعد تأجيل رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات السعودية إلى العام المقبل.

يشار إلى أن "بلومبرغ" نشرت في سبتمبر الماضي عن عضو في مجلس إدارة هيئة السوق المالية، أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، الذي يبلغ حالياً 49%.

قال عضو الهيئة حينها: "أعتقد أننا شبه جاهزين"، متوقعاً دخول القرار حيّز التنفيذ "قبل نهاية العام".

خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار الجاري في الرياض، صرح محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية، بأن تعديل سقف الأجانب في الأجندة في العام المقبل، ولم يحدد النسبة الجديدة، كما أشار إلى إمكانية أن تكون بشكل تدريجي.

السوق قفزت بأعلى وتيرة في 5 سنوات، بعدما نشرت "بلومبرغ" تصريح عضو مجلس الإدارة بقرب فتح السوق للأجانب في 2025، وصعد سهما "الراجحي" و"الأهلي" بالحد الأعلى، إلى جانب عدد من الأسهم نظير تدفقات أجنبية محتملة مع زيادة أوزان الأسهم في المؤشرات.

قدر بنك "جي بي مورجان" أن ذلك التعديل يجذب استثمارات بنحو 10.6 مليار دولار.

وكتب بانكاج جوبتا المحلل لدى "جيه بي مورجان" في تقرير إن "مصرف الراجحي" ثاني أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول، سيكون أكبر مستفيد من التغييرات التنظيمية باستقطاب استثمارات محتملة بنحو 6 مليارات دولار، كما أن "البنك الأهلي السعودي"، و"مصرف الإنماء"، سيأتيان بعده من حيث جاذبيتهما للاستثمارات، وفق "بلومبرغ".