الأسهم السعودية تسجل أفضل أداء يومي منذ 28 أسبوعا بعد الهدنة

ارتفعت الأسهم السعودية بأعلى وتيرة يومية منذ 28 أسبوعا بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وجاء الأداء مصحوبا بنشاط في قيم التداول.

بلغ "تاسي" أعلى مستوياته منذ شهرين عند 11339 نقطة رابحا 2.3%، وسط ارتفاع شبه جماعي للشركات، حيث ارتفع 256 مكونا للمؤشر العام مقابل استقرار وتراجع البقية.

كان قطاعا البنوك والمواد الأساسية الأعلى دعما للنقاط الخضراء، بينما "الطاقة" كان المتراجع الوحيد ليحد من تنامي المكاسب، مع تراجع "أرامكو" بأعلى وتيرة في شهر.

التحرك الإيجابي لم ينحصر على السوق المحلية، بل كان عالميا بارتفاع الأسواق المالية في آسيا وأوروبا، بينما تشير العقود الآجلة للأسواق الأمريكية بارتفاع يصل إلى 4%.

المعنويات المرتفعة برزت في قيم التداول التي قفزت 47% مسجلة 8.4 مليار ريال، وتركزت في الأسهم القيادية "أرامكو" و"الراجحي" و"سابك للمغذيات الزراعية".

ارتفاع التداولات قد يؤدي إلى عودة نشاط شراء الأجانب، بعد ما سجلت صافي تعاملات في عدد من الأسابيع خلال العمليات العسكرية وتداعياتها، ما يجعل التطورات الأخيرة حافزا لعودة الشراء.

استدامة الارتفاع تتطلب ظهور نتائج مالية للشركات عن الربع الأول بمعدلات نمو تفوق التوقعات، وعوامل تعزز توقعات النمو، وذلك لم يبرز في الوقت الحالي، ما قد يجعل الارتفاع الجاري مؤقتا ومحدودا، وتظل منطقة المقاومة عند المستويات الحالية وحتى مناطق 11400 نقطة.

وحدة التحليل المالي