تقارير وتحليلات

سجلت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية، عبر مؤسسات السوق المرخص لها من هيئة السوق المالية، قيما مرتفعة ونموا كبيرا خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالتزامن مع تسجيل الأسهم الأمريكية ارتفاعات متواصلة وقياسية.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن تداولات السعوديين عبر المؤسسات المرخص لها خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 216 مليار ريال بيعا وشراء (57.6 مليار دولار)، وبنمو 141%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وبذلك تسجل التداولات في السوق الأمريكية، نموا للربع الخامس على أساس سنوي، لكن الأداء الفصلي شهد نموا أقل عند 12%.

تداولات السعوديين في السوق الأمريكية شكلت 24.7% من إجمالي التداولات في الأسواق المالية، مقارنة بـ 9% فقط قبل عام، بينما ظلت السوق المحلية تستحوذ على الحصة الكبرى بنحو 75% تقريبا.

حجم التداولات لا يعكس قيم الأصول

رغم ارتفاع تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية وهي السوق التي تمثل أكثر من 95% من تعاملاتهم في الأسواق الخارجية، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة حجم الأصول الفعلية في تلك الأسواق، إذ تبلغ قيمة الأصول نحو 29.5 مليار ريال.

هذا الفارق الكبير يشير إلى أن الجزء الأكبر من النشاط هو بيع وشراء متكرر ناتج عن طبيعة السوق الأمريكية على وجه الخصوص، إضافة إلى توافر أدوات مالية تسمح بالتداولات السريعة.

وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في السوق الأمريكية أداء إيجابيا خلال الربع الثالث رغم ما شهدته من تقلبات حيرت المستثمرين حول اتجاه السوق، بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على العالم وتأثيرها في قرارات الفائدة.

إلى ذلك تنقسم تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية إلى نوعين، الأول عبر شركات مرخص لها من هيئة السوق المالية، والآخر تداولات مباشرة دون وسيط محلي، لكن لا توجد بيانات رسمية بشأن حجم تلك التداولات.

وحدة التحليل المالي

التعريفات
السوق الأمريكيتداولصفقات
